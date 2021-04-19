Müge Anlı Sinan Özen'i ofisinde bastı! Sinan Özen 'cansın seni sevmeyenler yansın!' dedi o anlar sosyal medyayı salladı
Müge Anlı Sinan Özen'i ofisinde bastı! Sinan Özen 'cansın seni sevmeyenler yansın!' dediği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ekranların sevilen ismi artık yalnızca hafta içi 10.00-12-45 arası değil her an sevenleri ile birlikte... Radikal bir kararla Instagram hesabı açan Anlı paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Sıkı dostu Sinan Özen'i ofisinde ziyarete giden Müge Anlı, Instagram'dan o anların videosunu takipçileri ile paylaştı. Aynı videoyu Özen de kendi sosyal medya hesabından paylaşırken, ikilinin güzel arkadaşlığını yansıtan video izleyenlere tebessüm ettirdi. Uzun bir süredir görüşemeyen arkadaşlar hasret giderdi sosyal medya onları konuştu. Müge Anlı, Sinan Özen'in kızı Neva için Atv ekranlarında yayınlanan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında dua istemişti...
19.04.2021 17:23
- Son Güncelleme: 19.04.2021 18:02
'CANSIN SENİ SEVMEYENLER YANSIN!'
Müge Anlı Sinan Özen'i ofisinde bastı! Atv ekranlarında 13 yıldır yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye gündemini belirleyen Müge Anlı, şimdi Instagram'da... Sosyal medyaya uzaklığı ile bilinen Anlı, radikal bir kararla Instagram hesabı açtı.
24 saatte 1 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı Instagram'da şimdiden bir fenomen oldu. Son olarak yakın arkadaşı şarkıcı Sinan Özen'i ofisinde ziyarete giden Anlı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
'NE GÜZEL BİR DOSTLUK'
Uzun bir süredir görüşemediklerini belirten yakın arkadaşların arasında geçen diyaloglar izleyenlere, 'Ne güzel bir dostluk' diyerek tebessüm ettirdi.
Sinan Özen, Müge Anlı'nın Instagram'dan paylaştığı videoyu kendi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Müge Anlı'nın Atv canlı yayınında da dua istediği Sinan Özen'in kızı Neva hakkında canlı yayında birçok kez konuşma yapmıştı.