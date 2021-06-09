Survivor'da aşk kazanı kaynıyor konseyde 'görmeden yapamıyorum' dedi! Poyraz 'aşk adasına gelmedim' demişti

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Yiğit Alp Poyraz bizim tanıdığımız haliyle Poyraz geliyor... Kısa bir sakatlık sürecinin ardından yarışmaya kaldığı yerden devam eden Yiğit Alp Poyraz, şampiyonluğun adaylarından biri olarak gösteriliyor. Ancak gelin görün ki Sancakay Ilım Morgül'den sonra Poyraz'ın adı bir aşk dedikodusuna daha karıştı. Bakın neler olmuş neler...

09.06.2021 17:53 - Son Güncelleme: 09.06.2021 17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





