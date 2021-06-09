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Survivor'da aşk kazanı kaynıyor konseyde 'görmeden yapamıyorum' dedi! Poyraz 'aşk adasına gelmedim' demişti

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Yiğit Alp Poyraz bizim tanıdığımız haliyle Poyraz geliyor... Kısa bir sakatlık sürecinin ardından yarışmaya kaldığı yerden devam eden Yiğit Alp Poyraz, şampiyonluğun adaylarından biri olarak gösteriliyor. Ancak gelin görün ki Sancakay Ilım Morgül'den sonra Poyraz'ın adı bir aşk dedikodusuna daha karıştı. Bakın neler olmuş neler...

09.06.2021 17:53 - Son Güncelleme: 09.06.2021 17:53
Survivor'da aşk kazanı kaynıyor konseyde 'görmeden yapamıyorum' dedi! Poyraz 'aşk adasına gelmedim' demişti

14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz, nam-ı diğer Poyraz en çok konuşulan isimlerden biri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor'da aşk kazanı kaynıyor konseyde 'görmeden yapamıyorum' dedi! Poyraz 'aşk adasına gelmedim' demişti

Mavi takım yarışmacısı Survivor'ın en büyük şampiyonluk adaylarından biri aynı zamanda.

Survivor'da aşk kazanı kaynıyor konseyde 'görmeden yapamıyorum' dedi! Poyraz 'aşk adasına gelmedim' demişti

Öte yandan paralel olarak Survivor Yunanistan da şampiyonunu arıyor. İşte aşk itirafı da hayli olaylı geçen Survivor Yunanistan'dan geldi.

Survivor'da aşk kazanı kaynıyor konseyde 'görmeden yapamıyorum' dedi! Poyraz 'aşk adasına gelmedim' demişti

Survivor Yunanistan yarışmacılarından Caroline ilan-ı aşkta bulundu ada konseyinde.

Survivor'da aşk kazanı kaynıyor konseyde 'görmeden yapamıyorum' dedi! Poyraz 'aşk adasına gelmedim' demişti

Carolina " Poyraz çok yakışıklı onunla bayrak yarışına çıkmıştık, görmek için bekleyemiyorum." açıklamasını yaptı.