Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin Ayşe karakterini anlattı! ‘Eğlenceli ve bizden biri’ dedi hayranlarını heyecanlandırdı
Atv'nin yeni dizisi 'Kalp Yarası', yayınlanan tanıtımları ve zengin oyuncu kadrosuyla şimdiden izleyicilerin dikkatine çekmeyi başardı. Dizide Ayşe karakterine can veren başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin ise açıklamalarıyla heyecanı kat kat arttırdı. Canlandıracağı Ayşe karakteri hakkında ilk kez konuşan Tanrısevsin, "Ayşe, hayatta zorluklarla sürekli mücadele etmek zorunda kalan güçlü bir kadın" ifadelerini kullandı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in o açıklamaları…
Alışkın olmadığı bir şehre, kendi hayatının çok zıttı bir hayata ve insanlara adapte olmaya çalışacak. Ayşe'nin bu yolculuğu sırasında gerçek anlamda bir yaşam mücadelesi izleyeceğiz. Güçlü bir kadın olması, hayata karşı duruşu ve yaşadığı zorluklara rağmen mutlu olmayı bilmesi hemen yakaladı beni...