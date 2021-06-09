Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin Ayşe karakterini anlattı! ‘Eğlenceli ve bizden biri’ dedi hayranlarını heyecanlandırdı

Alışkın olmadığı bir şehre, kendi hayatının çok zıttı bir hayata ve insanlara adapte olmaya çalışacak. Ayşe'nin bu yolculuğu sırasında gerçek anlamda bir yaşam mücadelesi izleyeceğiz. Güçlü bir kadın olması, hayata karşı duruşu ve yaşadığı zorluklara rağmen mutlu olmayı bilmesi hemen yakaladı beni...