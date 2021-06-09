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Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin Ayşe karakterini anlattı! ‘Eğlenceli ve bizden biri’ dedi hayranlarını heyecanlandırdı

Atv'nin yeni dizisi 'Kalp Yarası', yayınlanan tanıtımları ve zengin oyuncu kadrosuyla şimdiden izleyicilerin dikkatine çekmeyi başardı. Dizide Ayşe karakterine can veren başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin ise açıklamalarıyla heyecanı kat kat arttırdı. Canlandıracağı Ayşe karakteri hakkında ilk kez konuşan Tanrısevsin, "Ayşe, hayatta zorluklarla sürekli mücadele etmek zorunda kalan güçlü bir kadın" ifadelerini kullandı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in o açıklamaları…

09.06.2021 17:47 - Son Güncelleme: 09.06.2021 17:47
Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin Ayşe karakterini anlattı! ‘Eğlenceli ve bizden biri’ dedi hayranlarını heyecanlandırdı

Yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi uyandıran 'Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Yağmur Tanrısevsin, dizide canlandırdığı Ayşe karakteri hakkında konuştu.

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Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin Ayşe karakterini anlattı! ‘Eğlenceli ve bizden biri’ dedi hayranlarını heyecanlandırdı

Tanrısevsin, Ayşe'yi şöyle anlattı: "Ayşe, güçlü bir kadın karakter. Hayatta zorluklarla sürekli mücadele etmek zorunda kalan güçlü bir kadın. Çok yönlü, birden fazla işi aynı anda yapabilen, sıcak, samimi, eğlenceli ve bizden biri"

Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin Ayşe karakterini anlattı! ‘Eğlenceli ve bizden biri’ dedi hayranlarını heyecanlandırdı

Yıldız oyuncu, karakterinin yaşayacağı yolculuk hakkında ise şunları söyledi: "İzleyenler çok sevecek Ayşe'yi. Çabuk sahiplenecekler diye düşünüyorum. Ayşe'nin hayatı bir günde değişecek.

Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin Ayşe karakterini anlattı! ‘Eğlenceli ve bizden biri’ dedi hayranlarını heyecanlandırdı

Alışkın olmadığı bir şehre, kendi hayatının çok zıttı bir hayata ve insanlara adapte olmaya çalışacak. Ayşe'nin bu yolculuğu sırasında gerçek anlamda bir yaşam mücadelesi izleyeceğiz. Güçlü bir kadın olması, hayata karşı duruşu ve yaşadığı zorluklara rağmen mutlu olmayı bilmesi hemen yakaladı beni...

Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin Ayşe karakterini anlattı! ‘Eğlenceli ve bizden biri’ dedi hayranlarını heyecanlandırdı

Ne yaşarsa yaşasın içinde yaşama sevgisi olan, herkesle iletişim kurmayı becerebilen bir karakter. Ayrıca gerçek bir hayvansever. Onunla empati kurmak ve onu sevmek zor değil bence... Onu çok seveceksiniz"