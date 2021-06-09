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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bikinili makyajsız sere serpe pozlar Fransızların aklını alacak! Sosyal medya alev aldı

Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Melis Sezen. 23 yaşındaki genç oyuncu Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle olay yarattı. Yasak aşkın kahramanlarından birini canlandıran Melis Sezen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Özellikle Sadakatsiz masa sahnesinden sonra merak edilen Melis Sezen, Natalie Portman, Jessica Alba, Mila Kunis, Carla Bruni, Eva Green, Gigi Hadid ve Barbara Palvin gibi yıldızlarla çalışan Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere için kamera karşısına geçti.

09.06.2021 17:22 - Son Güncelleme: 09.06.2021 17:22
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bikinili makyajsız sere serpe pozlar Fransızların aklını alacak! Sosyal medya alev aldı

"Sadakatsiz" dizisinin 'Derin'i Melis Sezen, dünyaca ünlü Fransız fotoğrafçı David Bellemere'ye çok özel pozlar verdi. Doğal ışık kullanmasıyla tanınan fotoğrafçı, Sezen'in de çekimlerde sıfır makyaj olmasını tercih etti. Kanal D'nin sevilen yapımı "Sadakatsiz"de 'Derin' karakterini canlandıran Melis Sezen, dünyaca ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere'e çok özel pozlar verdi. İstanbul Boğazı'ndaki bir yalıda gerçekleşen çekimler, yaklaşık 12 saat sürdü.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bikinili makyajsız sere serpe pozlar Fransızların aklını alacak! Sosyal medya alev aldı

SIFIR MAKYAJ İSTEDİ

Bellemere, doğal gün ışığı kullanılmayı tercih ederken Melis Sezen'in de makyajsız olmasını istedi.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bikinili makyajsız sere serpe pozlar Fransızların aklını alacak! Sosyal medya alev aldı

Melis Sezen'in yer aldığı fotoğraflar, çok yakında Fransız dergi Magnifick'te yayınlanacak.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bikinili makyajsız sere serpe pozlar Fransızların aklını alacak! Sosyal medya alev aldı

Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere, Natalie Portman, Jessica Alba, Mila Kunis, Carla Bruni, Eva Green, Gigi Hadid, Barbara Palvin gibi önemli Hollywood yıldızlarıyla çalışıyor. Doğal ışık, renk ve kompozisyon kullanımıyla ünlenen fotoğrafçı çalışmalarında, mükemmel dengeye dikkat çekiyor. Sanatçı, İstanbul'da olduğu sürede başka moda çekimlerine de imza attı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bikinili makyajsız sere serpe pozlar Fransızların aklını alacak! Sosyal medya alev aldı

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.