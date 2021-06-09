Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bikinili makyajsız sere serpe pozlar Fransızların aklını alacak! Sosyal medya alev aldı
Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Melis Sezen. 23 yaşındaki genç oyuncu Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle olay yarattı. Yasak aşkın kahramanlarından birini canlandıran Melis Sezen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Özellikle Sadakatsiz masa sahnesinden sonra merak edilen Melis Sezen, Natalie Portman, Jessica Alba, Mila Kunis, Carla Bruni, Eva Green, Gigi Hadid ve Barbara Palvin gibi yıldızlarla çalışan Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere için kamera karşısına geçti.
"Sadakatsiz" dizisinin 'Derin'i Melis Sezen, dünyaca ünlü Fransız fotoğrafçı David Bellemere'ye çok özel pozlar verdi. Doğal ışık kullanmasıyla tanınan fotoğrafçı, Sezen'in de çekimlerde sıfır makyaj olmasını tercih etti. Kanal D'nin sevilen yapımı "Sadakatsiz"de 'Derin' karakterini canlandıran Melis Sezen, dünyaca ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere'e çok özel pozlar verdi. İstanbul Boğazı'ndaki bir yalıda gerçekleşen çekimler, yaklaşık 12 saat sürdü.
Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere, Natalie Portman, Jessica Alba, Mila Kunis, Carla Bruni, Eva Green, Gigi Hadid, Barbara Palvin gibi önemli Hollywood yıldızlarıyla çalışıyor. Doğal ışık, renk ve kompozisyon kullanımıyla ünlenen fotoğrafçı çalışmalarında, mükemmel dengeye dikkat çekiyor. Sanatçı, İstanbul'da olduğu sürede başka moda çekimlerine de imza attı.