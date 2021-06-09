Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bikinili makyajsız sere serpe pozlar Fransızların aklını alacak! Sosyal medya alev aldı

Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Melis Sezen. 23 yaşındaki genç oyuncu Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle olay yarattı. Yasak aşkın kahramanlarından birini canlandıran Melis Sezen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Özellikle Sadakatsiz masa sahnesinden sonra merak edilen Melis Sezen, Natalie Portman, Jessica Alba, Mila Kunis, Carla Bruni, Eva Green, Gigi Hadid ve Barbara Palvin gibi yıldızlarla çalışan Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere için kamera karşısına geçti.

09.06.2021 17:22 - Son Güncelleme: 09.06.2021 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





