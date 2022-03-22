Survivor'da aşk çıkmazı Batuhan ve Yağmur sevgili mi 'yenik düştüğümüz bazı şeyler var...' Bu açıklama son noktayı koydu
TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor 2022 All-star bu sezon aşıklardan geçilmiyor... Geçmiş sezonlara damga vuran yarışmacıların yer aldığı ve rekabetin her yeni bölümde biraz daha arttığı yarışmanın en iddialı isimlerinden biri Batuhan Karacakaya. İddialı söylemleri ve başarılı performansıyla adım adım finala koşan Batuhan Karacakaya'nın adı, Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan sonra bu kez Yağmur Banda ile anılmıştı. Batuhan Karacakaya'nın aylar önce yayınladığı bir video ise cevap niteliğinde.
22.03.2022 12:41 - Son Güncelleme: 22.03.2022 12:41
Aşk-ı Memnu dizisiyle adını duyuran Batuhan Karacakaya ilk olarak 2021 yılında Survivor'a katılmıştı.
Şimdilerde Survivor 2022'de mücadele veren Batuhan Karacakaya'nın adı daha Yağmur Banda'yla anıldı önceki gün.
tv100'ün haberine göre; Batuhan'ın Gönüllüler takımında mücadele Yağmur Banday'la Survivor'a katılmadan önce aşk yaşamaya başladıkları ve bunu herkesten gizledikleri iddia edildi.