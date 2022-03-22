Acun Ilıcalı can dostu Emre Belözoğlu ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu! İkiliyi yan yana görenlerin ağzı açık kaldı meğer...
Acun Ilıcalı can dostu Emre Belözoğlu ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu! İkiliyi yan yana görenler şaştı kaldı! Başakşehir'in hocası olan Emre Belözoğlu ile yakın arkadaş olan ve Acun Ilıcalı Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündeminde. Sık sık bir araya gelen ikiliyi yan yana görenler Acun ile Emre hakkındaki o gerçekle şaşırdı.
22.03.2022 12:44 - Son Güncelleme: 22.03.2022 12:44
Acun Ilıcalı can dostu Emre Belözoğlu ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu! İkiliyi yan yana görenler o gerçekle şaştı kaldı.
Geçtiğimiz yıllarda Etiler'de Acun Ilıcalı ile bir restoran çıkışı görüntülenen Emre Belözoğlu'nun 4 milyon liralık son model BMW'si hafızalara kazınmıştı.
Bu paylaşımla sosyal medyada gündem olan Acun Ilıcalı ile Emre Belözoğlu'nun boy farkı merak konusu oldu. İşte başta Acun ile Emre olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...