Hamdi Alkan ile boşanan Selen Görgüzel'in gözyaşları! Detaylar ortaya çıktı, işte Hamdi Alkan'ın Selen Görgüzel'e bıraktığı 'lüks' otomobil...

DEĞERİ 90 BİN LİRA

Hürriyet'in haberine göre Hamdi Alkan, boşandığı eşine bir ev ve bir araba verdi. Hafta sonu çıkan haberlerde 'Lüks araba ve New York'ta bir daire' verdiği yazıyordu. Oysa bahsi geçen araba; 2005 model bir Peugeot 206. Günümüzdeki maddi değeri 90 bin lira.