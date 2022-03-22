Hamdi Alkan ile boşanan Selen Görgüzel'in gözyaşları! Detaylar ortaya çıktı işte Hamdi Alkan'ın Selen Görgüzel'e bıraktığı 'lüks' otomobil
Hamdi Alkan ile boşanan Selen Görgüzel'in gözyaşları! Yönetmen Hamdi Alkan ile 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarıyla, açıklamalarıyla gündeme geliyordu sık sık. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Görgüzel, özellikle "Hamdi'yle gece boşanmaya karar veriyoruz sonra sabaha kadar sarılıp uyuyoruz, galiba normal değiliz" sözleriyle magazin gündemine damga vurmuştu. Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel geçtiğimiz hafta boşandı. Alkan, eski eşine New York'te ev bir de otomobil bıraktı. Söz konusu 'lüks' otomobilin ise detayları ortaya çıktı.
Hamdi Alkan ile boşanan Selen Görgüzel'in gözyaşları! Detaylar ortaya çıktı, işte Hamdi Alkan'ın Selen Görgüzel'e bıraktığı 'lüks' otomobil...
Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, 2013 yılında İtalya'nın Roma kentinde nikah masasına oturmuştu. İnişli çıkışlı bir evlilik sürdüren çift, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz cuma günü resmi olarak sonlandırdı. İki ünlü isim anlaşmalı boşandı.
DEĞERİ 90 BİN LİRA
Hürriyet'in haberine göre Hamdi Alkan, boşandığı eşine bir ev ve bir araba verdi. Hafta sonu çıkan haberlerde 'Lüks araba ve New York'ta bir daire' verdiği yazıyordu. Oysa bahsi geçen araba; 2005 model bir Peugeot 206. Günümüzdeki maddi değeri 90 bin lira.
BOŞANINCA AĞLADI
Geçtiğimiz hafta Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katıldı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulundu.