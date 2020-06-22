Serel Yereli iç çamaşırı ile parkta güneşlendi! 'İyice ne yapacağını şaşırdı' İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...
Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oynadığı dizi ile adını duyurduktan sonra müzik hayatına adım atan 24 yaşındaki Serel Yereli, Londra'da yaşıyor. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, geçtiğimiz günlerde mayo ile parka gitmiş, sosyal medya kullanıcılarını şoke etmişti. Yereli bu kez de iç çamaşırı ile parkta güneşlendi. Peki Serel Yereli kimdir, nerelidir? İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan fotoğrafları...
Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Londra'da yaşayan oyuncu, şehirdeki büyük parklardan birine gitti ve burada verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz günlerde mavi mayosu ile objektiflere poz veren Yereli, Instagram hesabından bu kez de iç çamaşırı ile güneşlenirken çekildiği fotoğrafları paylaştı. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Serel Yereli kimdir?