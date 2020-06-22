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Serel Yereli iç çamaşırı ile parkta güneşlendi! 'İyice ne yapacağını şaşırdı' İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraflar...

Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oynadığı dizi ile adını duyurduktan sonra müzik hayatına adım atan 24 yaşındaki Serel Yereli, Londra'da yaşıyor. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, geçtiğimiz günlerde mayo ile parka gitmiş, sosyal medya kullanıcılarını şoke etmişti. Yereli bu kez de iç çamaşırı ile parkta güneşlendi. Peki Serel Yereli kimdir, nerelidir? İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan fotoğrafları...

22.06.2020 13:47 - Son Güncelleme: 22.06.2020 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





