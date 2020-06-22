Gençliğim Eyvah'ın Zola'sı Burak Tozkoparan'ın babası Avni Tozkoparan'ı görenler şaştı! Babasının oğlu
atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Gençliğim Eyvah, ilk bölümüyle çok sevildi. Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Erkin Mert Daymaz, Beyti Engin, Kemal Uçar gibi oyuncuları bulunduran Gençliğim Eyvah'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz yakışıklı oyuncu Burak Tozkoparan... Yıldızı yine atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı diziyle parlayan 27 yaşındaki Burak Tozkoparan, Gençliğim Eyvah dizisinde Zola karakterin canlandırıyor. Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi olan Burak Tozkoparan'ın babası Avni Tozkoparan'ı görenler, baba-oğul arasındaki benzerliğe şaştı kaldı. İşte başta Gençliğim Eyvah'ın Zola'sı Burak Tozkoparan olmak üzere ünlülerin babaları.
22.06.2020 13:00
- Son Güncelleme: 22.06.2020 13:02
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