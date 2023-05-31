Survivor'da Acun Ilıcalı'nın yüzünü kızartan ilişki itirafı "Önce başkasıylaydı şimdi benimle" Survivor'da hamilelik skandalının kahramanıydı

"New York muhteşemdi. Zannedersem tüm Survivor'larda verilmiş olan en iyi ödül. Muhteşem vakit geçirdik. Olabildiğince görsel, tecrübe ve anı biriktirdik. Şahsen hayatımda yaşadığım en iyi tecrübeydi. Takımım ve Stavroula'yla muhteşem vakit geçirdik"