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Haberler Magazin Survivor'da Acun Ilıcalı'nın yüzünü kızartan ilişki itirafı "Önce başkasıylaydı şimdi benimle" Survivor'da hamilelik skandalının kahramanıydı

Survivor'da Acun Ilıcalı'nın yüzünü kızartan ilişki itirafı "Önce başkasıylaydı şimdi benimle" Survivor'da hamilelik skandalının kahramanıydı

Survivor 2023'ün macerasının artık sayılı günler var. Bu sezon beklenen ilgiyi göremese de, hatrı sayılır bir kitleyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Önceki akşam yayınlanan bölümün misafirleri ise Survivor Yunanistan yarışmacılarıydı. Bu sezon All-Star olarak düzenlenen Survivor Yunanistan ekibi, kendi içerisinde epey olaylı bir ekip. Ancak öyle bir isim var ki onun olayları bir türlü bitmek bilmedi. Önceki akşama damga vuran açıklama da yine ondan geldi.

31.05.2023 10:20 - Son Güncelleme: 31.05.2023 10:20
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın yüzünü kızartan ilişki itirafı Önce başkasıylaydı şimdi benimle Survivor’da hamilelik skandalının kahramanıydı

Survivor'da, Acun Ilıcalı'yı utandıran itiraf... İşte detaylar.

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Survivor’da Acun Ilıcalı’nın yüzünü kızartan ilişki itirafı Önce başkasıylaydı şimdi benimle Survivor’da hamilelik skandalının kahramanıydı

Survivor'da Türk ve Yunan yarışmacılar ödül oyununda birlikte mücadele verdi.

Survivor’da Acun Ilıcalı’nın yüzünü kızartan ilişki itirafı Önce başkasıylaydı şimdi benimle Survivor’da hamilelik skandalının kahramanıydı

İlk olarak Yunan yarışmacılar söz veren Ilıcalı hiç beklemediği bir itiraflar karşılaştı.

Survivor’da Acun Ilıcalı’nın yüzünü kızartan ilişki itirafı Önce başkasıylaydı şimdi benimle Survivor’da hamilelik skandalının kahramanıydı

Survivor Yunanistan'da verilen büyük ödül 'New York'a giden Marielena "New york nasıldı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Survivor’da Acun Ilıcalı’nın yüzünü kızartan ilişki itirafı Önce başkasıylaydı şimdi benimle Survivor’da hamilelik skandalının kahramanıydı

"New York muhteşemdi. Zannedersem tüm Survivor'larda verilmiş olan en iyi ödül. Muhteşem vakit geçirdik. Olabildiğince görsel, tecrübe ve anı biriktirdik. Şahsen hayatımda yaşadığım en iyi tecrübeydi. Takımım ve Stavroula'yla muhteşem vakit geçirdik"

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