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Haberler Magazin Selami Şahin ifşa olan görüntüsünün ardından ilk kez kameralarda! 'Taciz' iddiaları hakkında konuştu: "Tuzak kurdular bana"

Selami Şahin ifşa olan görüntüsünün ardından ilk kez kameralarda! 'Taciz' iddiaları hakkında konuştu: "Tuzak kurdular bana"

Selami Şahin ifşa olan görüntüsünün ardından ilk kez kameralara yakalandı. 'Taciz' iddiaları hakkında konuşan 74 yaşındaki Selami Şahin, açıklamasıyla dikkat çekti. Etiler'de bir AVM önünde yoldan geçen kadınları kolundan tutup ofisine davet ettiği görüntüleri olay yaratan Selami Şahin bakın neler söyledi.

31.05.2023 09:41 - Son Güncelleme: 31.05.2023 10:09
Selami Şahin ifşa olan görüntüsünün ardından ilk kez kameralarda! ’Taciz’ iddiaları hakkında konuştu: Tuzak kurdular bana

"TUZAK KURDULAR BANA"

Selami Şahin ifşa olan görüntüsünün ardından ilk kez kameralarda! 'Taciz' iddiaları hakkında konuştu, bakın neler söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selami Şahin ifşa olan görüntüsünün ardından ilk kez kameralarda! ’Taciz’ iddiaları hakkında konuştu: Tuzak kurdular bana

Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili görüntüler magazin gündemine damgasını vurdu.

Selami Şahin ifşa olan görüntüsünün ardından ilk kez kameralarda! ’Taciz’ iddiaları hakkında konuştu: Tuzak kurdular bana

Magazin gündemini sarsan manşetin ardından tüm sabah magazin programları haberi masaya yatırıp tartıştı.

Selami Şahin ifşa olan görüntüsünün ardından ilk kez kameralarda! ’Taciz’ iddiaları hakkında konuştu: Tuzak kurdular bana

Etiler'deki ünlü bir AVM'nin karşısında ofisi olan sanatçıdan bölgede oturan kadınlar rahatsız. Bunun nedeni ise Şahin'in yoldan geçen kadınlara karşı flörtöz tavırlar sergilemesi.

Selami Şahin ifşa olan görüntüsünün ardından ilk kez kameralarda! ’Taciz’ iddiaları hakkında konuştu: Tuzak kurdular bana

'ELİNİ BIRAKMIYOR'
Sabah'ın haberine göre ismini vermek istemeyen iki kadın şu açıklamayı yaptı:

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