Selami Şahin ifşa olan görüntüsünün ardından ilk kez kameralarda! 'Taciz' iddiaları hakkında konuştu: "Tuzak kurdular bana"
Selami Şahin ifşa olan görüntüsünün ardından ilk kez kameralara yakalandı. 'Taciz' iddiaları hakkında konuşan 74 yaşındaki Selami Şahin, açıklamasıyla dikkat çekti. Etiler'de bir AVM önünde yoldan geçen kadınları kolundan tutup ofisine davet ettiği görüntüleri olay yaratan Selami Şahin bakın neler söyledi.
31.05.2023 09:41 - Son Güncelleme: 31.05.2023 10:09
"TUZAK KURDULAR BANA"
Selami Şahin ifşa olan görüntüsünün ardından ilk kez kameralarda! 'Taciz' iddiaları hakkında konuştu, bakın neler söyledi.
Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili görüntüler magazin gündemine damgasını vurdu.