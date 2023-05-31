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Haberler Magazin Jennifer Lopez'in mayokinili pozu olay! Sere serpe uzandı o kareler ortalığı salladı JLo'yu görenlerin ağzı açık kaldı: "Kim der 53 yaşında"

Jennifer Lopez'in mayokinili pozu olay! Sere serpe uzandı o kareler ortalığı salladı JLo'yu görenlerin ağzı açık kaldı: "Kim der 53 yaşında"

Jennifer Lopez'in mayokinili pozu olay! O kareler ortalığı salladı JLo'yu görenlerin ağzı açık kaldı. Jennifer Lopez'in 53 yaşında olduğunu öğrenenler şaşkına dönüyor. Sere serpe pozlar veren Jennifer Lopez sosyal medyada gündem oldu. İşte 2023 yaz sezonunu açan ünlülerin paylaşımları...

31.05.2023 10:21 - Son Güncelleme: 31.05.2023 10:24
Jennifer Lopez’in mayokinili pozu olay! Sere serpe uzandı o kareler ortalığı salladı JLo’yu görenlerin ağzı açık kaldı: Kim der 53 yaşında

"KİM DER 53 YAŞINDA"

Jennifer Lopez'in mayokinili pozu olay! Sere serpe uzandı o kareler ortalığı salladı JLo'yu görenlerin ağzı açık kaldı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2023 yaz paylaşımları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Jennifer Lopez’in mayokinili pozu olay! Sere serpe uzandı o kareler ortalığı salladı JLo’yu görenlerin ağzı açık kaldı: Kim der 53 yaşında

HÜLYA AVŞAR

Jennifer Lopez’in mayokinili pozu olay! Sere serpe uzandı o kareler ortalığı salladı JLo’yu görenlerin ağzı açık kaldı: Kim der 53 yaşında

TUVANA TÜRKAY

Tuvana Türkay tekneden atladı, kendini serin sulara bıraktı!

Jennifer Lopez’in mayokinili pozu olay! Sere serpe uzandı o kareler ortalığı salladı JLo’yu görenlerin ağzı açık kaldı: Kim der 53 yaşında

TUVANA TÜRKAY

Jennifer Lopez’in mayokinili pozu olay! Sere serpe uzandı o kareler ortalığı salladı JLo’yu görenlerin ağzı açık kaldı: Kim der 53 yaşında

TUVANA TÜRKAY

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