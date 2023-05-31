Jennifer Lopez'in mayokinili pozu olay! Sere serpe uzandı o kareler ortalığı salladı JLo'yu görenlerin ağzı açık kaldı: "Kim der 53 yaşında"
Jennifer Lopez'in mayokinili pozu olay! O kareler ortalığı salladı JLo'yu görenlerin ağzı açık kaldı. Jennifer Lopez'in 53 yaşında olduğunu öğrenenler şaşkına dönüyor. Sere serpe pozlar veren Jennifer Lopez sosyal medyada gündem oldu. İşte 2023 yaz sezonunu açan ünlülerin paylaşımları...
31.05.2023 10:21 - Son Güncelleme: 31.05.2023 10:24
"KİM DER 53 YAŞINDA"
Jennifer Lopez'in mayokinili pozu olay! Sere serpe uzandı o kareler ortalığı salladı JLo'yu görenlerin ağzı açık kaldı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2023 yaz paylaşımları...