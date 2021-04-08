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Derin Mermerci elini kana buladı! Şık olma sevdasına Bülent Ersoy gibi kürk tercih etti

Ünlü sosyetik Derin Mermerci bir skandala imza attı. Sosyal medyadan kedi ve köpek sevgisiyle bilinen aynı zamanda da sokak hayvanları için yardım çağrısı yapan Derin Mermerci şıklık sevdasına Bülent Ersoy gibi kürk tercih etti. Sosyetik güzel, önceki gün Bebek'te deve kuşlarının canlı canlı öldürülerek elde edilen 250 bin TL'lik Hermes çantasıyla sözde hayvan sevgisini konuşturdu!

08.04.2021 06:59 - Son Güncelleme: 08.04.2021 06:59
Derin Mermerci elini kana buladı! Şık olma sevdasına Bülent Ersoy gibi kürk tercih etti

Sürekli sokak hayvanları için yardımda bulunan Derin Mermerci, iş şıklığa gelince hayvanların canını hiçe saydı. Mermerci, önceki gün Bebek'te sevgilisi Murat Aslan ile birlikte görüntülendi. Her zamanki gibi tarzıyla dikkat çeken sosyetik güzelin elinde PETA başta olmak üzere birçok hayvan sever kuruluşun tepki gösterdiği Hermes Birkin marka çanta vardı.

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Derin Mermerci elini kana buladı! Şık olma sevdasına Bülent Ersoy gibi kürk tercih etti

Sosyetik güzelin, fiyatı yaklaşık 250 bin TL olan Hermes Birkin, birçok deve kuşunun vahşice öldürülmesiyle elde edilmişti. Bu model çantaların nasıl elde edildiğine dair görüntüler 2015 yılında PETA tarafından ortaya çıkarılmıştı.

Derin Mermerci elini kana buladı! Şık olma sevdasına Bülent Ersoy gibi kürk tercih etti

Çanta için deve kuşlarının canlı canlı boğazlarının kesildiğine dair görüntüler, büyük tepki çekmişti.

Derin Mermerci elini kana buladı! Şık olma sevdasına Bülent Ersoy gibi kürk tercih etti

SADECE KEDİ-KÖPEKLE OLMAZ!

Derin Mermerci elini kana buladı! Şık olma sevdasına Bülent Ersoy gibi kürk tercih etti

Bu arada Mermerci, daha önce de sansar kürkünden elde edilen ceketi ve timsah derisi çantasıyla görüntülenmişti. Sürekli sokaktaki kedi ve köpeklere yaptığı yardımlarla övünen Derin Mermerci'yi o dönem başta Ömür Gedik olmak üzere birçok hayvan sever eleştirdi.