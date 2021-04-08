Derin Mermerci elini kana buladı! Şık olma sevdasına Bülent Ersoy gibi kürk tercih etti
Ünlü sosyetik Derin Mermerci bir skandala imza attı. Sosyal medyadan kedi ve köpek sevgisiyle bilinen aynı zamanda da sokak hayvanları için yardım çağrısı yapan Derin Mermerci şıklık sevdasına Bülent Ersoy gibi kürk tercih etti. Sosyetik güzel, önceki gün Bebek'te deve kuşlarının canlı canlı öldürülerek elde edilen 250 bin TL'lik Hermes çantasıyla sözde hayvan sevgisini konuşturdu!
08.04.2021 06:59
- Son Güncelleme: 08.04.2021 06:59
Sürekli sokak hayvanları için yardımda bulunan Derin Mermerci, iş şıklığa gelince hayvanların canını hiçe saydı. Mermerci, önceki gün Bebek'te sevgilisi Murat Aslan ile birlikte görüntülendi. Her zamanki gibi tarzıyla dikkat çeken sosyetik güzelin elinde PETA başta olmak üzere birçok hayvan sever kuruluşun tepki gösterdiği Hermes Birkin marka çanta vardı.