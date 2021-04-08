Derin Mermerci elini kana buladı! Şık olma sevdasına Bülent Ersoy gibi kürk tercih etti

Bu arada Mermerci, daha önce de sansar kürkünden elde edilen ceketi ve timsah derisi çantasıyla görüntülenmişti. Sürekli sokaktaki kedi ve köpeklere yaptığı yardımlarla övünen Derin Mermerci'yi o dönem başta Ömür Gedik olmak üzere birçok hayvan sever eleştirdi.