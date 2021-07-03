Survivor'da abi-kardeş diyorlardı şimdiyse el ele göz göze romantizm! Aşk bombası patladı Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban...
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Yarışmaya nişanlı gelen İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan ve ailesinin yaşadığı sorunla gündeme gelmişti. Survivor sonrasında çiftin ayrıldığı ortaya çıktı. Ancak gelin görün ki bir başka iddia ortaya atıldı. İddialara göre Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban aşk yaşıyor. İşte o görüntüler...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada İsmail ve Aleyna yakınlıklarıyla biliniyordu. Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı Batuhan'la aşk dedikodularına karışıyorken; böyle bir şeyin olmadığını ise sosyal medya tarafından duyurmuşlardı. İsmail Balaban ve Aleyna Kalaycıoğlu aşkı ise resmen başladı!
İsmail, iletişim ödülü kazanmış ve ailesini aramıştı. İsmail'in annesi; "O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" sözleri üzerine parkurda poyun kazanan İsmail, nişanlısı Gamze'ye gönderme yaparak; "Canım annem, canım babam. Hiçbir şey sizden daha önemli değil. Sizi çok seviyorum" sözlerini dile getirmişti. Peki, İsmail'in nişanlısı ne yaptı?