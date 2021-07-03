Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun pembe minisiyle nefes kesti! Kardeşlerim ödül aldı Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi...
Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi ödüle doymuyor. Nişantaşı Üniversitesi'nden ödül alan Kardeşlerim ekibinden Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı ve Bilal Yiğit Koçak ödül törenine damga vurdu. 16 yaşındaki genç yıldız Su Burcu Yazgı Coşkun pembe minisiyle ödül gecesine damgasını vururken, Coşkun'un annesi sosyal medyayı salladı.
03.07.2021 09:50
- Son Güncelleme: 03.07.2021 09:50
Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat verecek olan Su Burcu Yazgı Coşkun yaşının fazlasıyla genç olmasına karşın çocuk yaştan bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden biri. Son olarak Kırmızı Oda'da yer alan genç oyuncu şimdi ise Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosunda yerini aldı.