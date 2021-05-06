Afra Saraçoğlu’ndan flaş açıklama! İtiraflar peş peşe geldi duyan inanamadı meğer Özcan Deniz ile…

Arada Mert (Yazıcıoğlu) ile arabanın camlarını açıp apaçi gibi son ses dinlediğimiz bir şarkı var: Sezer Sepetçi-Sevme.- Çocukken kekemeydim. Konuşamıyordum. Annem beni doktora götürdü. Doktor 'hiçbir şeyi yok, dikkat çekmek için yapıyor' demiş. Sonra kendiliğinden geçti.