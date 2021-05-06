Afra Saraçoğlu’ndan flaş açıklama! İtiraflar peş peşe geldi duyan inanamadı meğer Özcan Deniz ile…
Afra Saraçoğlu'ndan flaş açıklama! İtiraflar peş peşe geldi… Şimdilerde meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan genç oyuncu Afra Saraçoğlu, konuk olduğu YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakkında merak edilenleri cevaplayan Saraçoğlu, oyunculuk kariyerine nasıl başladığını anlattı. Oyuncunun Özcan Deniz itirafı ise ağızları açık bıraktı. İşte ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulan o açıklamaları…
06.05.2021 19:23
- Son Güncelleme: 06.05.2021 20:13
Şimdilerde meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan genç oyuncu Afra Saraçoğlu, bir YouTube programına konuk oldu.
Program sırasında çarpıcı açıklamalarda bulunan Afra Sarçoğlu'nun Özcan Deniz itirafı ise sosyal medyaya damga vurdu.
Genç oyuncu, annesinin sosyal medya hesabından Özcan Deniz'e mesaj atması ile şöhret kapılarını araladığını söyleyerek herkesi şaşkına uğrattı. İşte Afra Sarçoğlu'nun öne çıkan açıklamaları:
"Kazandığım ilk parayla KYK borcumu ödedim.- Evimdeki en pahalı eşya televizyondur. Ben çok pahalı şeyler almayı sevmiyorum.
Arada Mert (Yazıcıoğlu) ile arabanın camlarını açıp apaçi gibi son ses dinlediğimiz bir şarkı var: Sezer Sepetçi-Sevme.- Çocukken kekemeydim. Konuşamıyordum. Annem beni doktora götürdü. Doktor 'hiçbir şeyi yok, dikkat çekmek için yapıyor' demiş. Sonra kendiliğinden geçti.