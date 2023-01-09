Survivor'a öyle iki isim gidiyor ki küllenen savaş yeniden alevlenecek! Survivor 2023'ün yedek kadrosu da felfena birbirlerini düşman belleyen ikili...
Masterchef'in finalinin ardından yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2023'ün kadrosu açıklanmıştı. 3 takımdan oluşması beklenen Survivor 2023'ün şimdilerde yedek kadrosu da merak ediliyor. Eski isimlerin yedek kadroda yer alacağı zaten biliniyordu. Onlardan biri sosyal medyada yapılan bir paylaşımla ifşa oldu. Diğer ise şu an için bir iddia. Ve bu iki isim Survivor'a katılırsa küllenen savaş yeniden alevlencek gibi.
09.01.2023 12:56 - Son Güncelleme: 09.01.2023 12:56
15 Ocak Pazar akşamı başlayacak olan Survivor için geri sayım sürerken, asil kadronun belli olmasının ardından bu kez yedek kadro merak konusu. Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ise hayli ilginç.
İLK İSİM ALEYNA KALAYCIOĞLU
Survivor 2023'e geçmiş sezonlardan yedek olarak katılacak ilk isim 2021 sezonunda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu oldu..
Ünlüler - Gönüllüler formatıyla ekranlara gelecek olan Survivor 2023'e sonradan dahil olacak ilk ismin Aleyna Kalaycıoğlu olduğu yaptığı paylaşımla ortaya çıkmış oldu.