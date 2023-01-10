Kısmetse Olur Elif'in estetiksiz hali ifşa oldu! O da bıçak altına yatmış daha 19 yaşında! İşte yeni gelin adayının eski hali
Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, bu kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla, Youtube'da ekranlara geri döndü. Tanıtım videoları dönmeye başlar başlamaz çok konuşulmaya başlayan Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları da merakla araştırılıyor. Onlardan biri de Elif. Yarışmaya sonradan dahil olan ve 19 yaşında olduğunu söyleyen Elif'in estetiksiz hali sosyal medyada ifşa oldu. İşte detaylar...
10.01.2023 09:24 - Son Güncelleme: 10.01.2023 09:27
2017 yılında final yapan Kısmetse Olur yayınlandığı döneme adeta damgasını vurmuştu. İnanılmaz bir hayran kitlesi elde eden yapım 12 Aralık Pazartesi günü yepyeni bir formatla yeniden başladı.
Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 9 gelin ve 9 damat adayı ile kaldığı yerden devam ediyor. Entrika ve kaosa doyacağımız yapım haftanın altı günü yayınlanıyor.