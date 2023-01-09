Hakan Ural'ı yaş gününde en büyük aşkları yalnız bırakmadı! Kızlarıyla pasta kesti Sibel Can'dan dünyaya gelen kızı Melisa hayran bıraktı
Hakan Ural'ı yaş gününde en büyük aşkları yalnız bırakmadı! Kızlarıyla pasta kesti Sibel Can'dan dünyaya gelen kızı Melisa hayran bıraktı. Geçtiğimiz ekim ayında Bodrum'da oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Hakan Ural doğum gününü kutladı. Kızlarıyla birlikte pasta kesen Hakan Ural'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğrafı görenler Melisa Ural'ın güzelliğine hayran kaldı, 'Minik Gisella kocaman olmuş" yorumları yaptı. Hakan Ural'ın Sibel Can'dan Engincan ve Melisa adında, şimdiki eşi Ezgi Can Ural'dan ise Gisella adında bir kız evladı var.
09.01.2023 12:16 - Son Güncelleme: 09.01.2023 12:21
Hakan Ural'ı yaş gününde en büyük aşkları yalnız bırakmadı! Kızlarıyla pasta kesti Sibel Can'dan dünyaya gelen kızı Melisa güzelliğiyle hayran bıraktı.
Geçtiğimiz aylarda oğlunu evlendiren Hakan Ural'ın kızlarıyla paylaşımı sonrası hem Melisa hem de Gisella sosyal medyada gündem oldu.