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Haberler Magazin Hakan Ural'ı yaş gününde en büyük aşkları yalnız bırakmadı! Kızlarıyla pasta kesti Sibel Can'dan dünyaya gelen kızı Melisa hayran bıraktı

Hakan Ural'ı yaş gününde en büyük aşkları yalnız bırakmadı! Kızlarıyla pasta kesti Sibel Can'dan dünyaya gelen kızı Melisa hayran bıraktı

Hakan Ural'ı yaş gününde en büyük aşkları yalnız bırakmadı! Kızlarıyla pasta kesti Sibel Can'dan dünyaya gelen kızı Melisa hayran bıraktı. Geçtiğimiz ekim ayında Bodrum'da oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Hakan Ural doğum gününü kutladı. Kızlarıyla birlikte pasta kesen Hakan Ural'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğrafı görenler Melisa Ural'ın güzelliğine hayran kaldı, 'Minik Gisella kocaman olmuş" yorumları yaptı. Hakan Ural'ın Sibel Can'dan Engincan ve Melisa adında, şimdiki eşi Ezgi Can Ural'dan ise Gisella adında bir kız evladı var.

09.01.2023 12:16 - Son Güncelleme: 09.01.2023 12:21
Hakan Ural’ı yaş gününde en büyük aşkları yalnız bırakmadı! Kızlarıyla pasta kesti Sibel Can’dan dünyaya gelen kızı Melisa hayran bıraktı

Hakan Ural'ı yaş gününde en büyük aşkları yalnız bırakmadı! Kızlarıyla pasta kesti Sibel Can'dan dünyaya gelen kızı Melisa güzelliğiyle hayran bıraktı.

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Hakan Ural’ı yaş gününde en büyük aşkları yalnız bırakmadı! Kızlarıyla pasta kesti Sibel Can’dan dünyaya gelen kızı Melisa hayran bıraktı

Engincan, Melisa ve Gisella adında üç evladı olan Hakan Ural yaş gününü kutladı.

Hakan Ural’ı yaş gününde en büyük aşkları yalnız bırakmadı! Kızlarıyla pasta kesti Sibel Can’dan dünyaya gelen kızı Melisa hayran bıraktı

Doğum gününde çekilen bir fotoğraf paylaşan Hakan Ural Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

Hakan Ural’ı yaş gününde en büyük aşkları yalnız bırakmadı! Kızlarıyla pasta kesti Sibel Can’dan dünyaya gelen kızı Melisa hayran bıraktı

Geçtiğimiz aylarda oğlunu evlendiren Hakan Ural'ın kızlarıyla paylaşımı sonrası hem Melisa hem de Gisella sosyal medyada gündem oldu.

Hakan Ural’ı yaş gününde en büyük aşkları yalnız bırakmadı! Kızlarıyla pasta kesti Sibel Can’dan dünyaya gelen kızı Melisa hayran bıraktı

İşte Hakan Ural'ın doğum gününde gelen o kare...

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