Survivor'a gelmeden boşanmıştı! Sercan Yıldırım'ın akıllara zarar aşk sicili hayrete düşürüyor! Sevgilileri arasında kimler kimler yok ki

Survivor 2020'ye aşklarıyla damga vuran futbolcu Sercan Yıldırım'ın, yarışmadaki arkadaşı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddiası günlerce gündemden düşmemişti. Yıldırım ise "Aycan benim kardeşimdir. Asla öyle bir şey yok" açıklamasını yapmıştı. Tabi aynı yıl yine Nisa Bölükbaşı'ya olan aşkıyla da çok konuşulan Sercan Yıldırım, 2 yıl evli kaldığı Nihal Yönel'den geçtiğimiz aylara boşanmıştı. Şimdilerde Survivor All-Star'da boy gösteren Yıldırım'ın öyle bir aşk sicili var ki, akıllara zarar.