Öldü sandığı babasını Esra Erol’da buldu! Filmleri aratmayan bir hayat hikayesi: Baba-oğul herkesi gözyaşlarına boğdu

1 Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da Kantar Medya'dan alınan verilere göre 9 Ocak Salı günü %6,20 izlenme oranı ve %24,33 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk sıraya yerleşti.

2 ÖLDÜ SANDIĞI BABASINI ESRA EROL'DA BULDU!

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programının dünkü (9 Ocak) yayınında büyük bir kavuşma gerçekleşti.