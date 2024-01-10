Öldü sandığı babasını Esra Erol’da buldu! Filmleri aratmayan bir hayat hikayesi: Baba-oğul herkesi gözyaşlarına boğdu

ATV'de izleyici ile buluşan Esra Erol'da programında dün filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Özgür Burcu, öldü sandığı babasını Esra Erol'da buldu. Canlı yayında buluşan baba oğul herkesi gözyaşlarına boğdu. İşte detaylar...
Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da Kantar Medya'dan alınan verilere göre 9 Ocak Salı günü %6,20 izlenme oranı ve %24,33 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk sıraya yerleşti.
ÖLDÜ SANDIĞI BABASINI ESRA EROL'DA BULDU!
Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programının dünkü (9 Ocak) yayınında büyük bir kavuşma gerçekleşti.
Esra Erol'da programına katılan 26 yaşındaki Özgür Burcu, babasını bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. 2 yıl önce annesinin vefat ettiğini ve babasını öldü bildiğini söyleyen Özgür Burcu, "Kimsem kalmadı, annemi kaybettim. Yıllarca babamı öldü bildim. Annem, babama öldüğümü söylemiş. Babam benim hayatta olduğumu bilmiyormuş. Hiç görmedim ve babama kavuşmak istiyorum" dedi.