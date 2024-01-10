Engin Altan Düzyatan’ın ilk göz ağrısına bakın! Emir Aras 8 yaşında! Neslişah Alkoçlar’dan aile pozu geldi: Bak ne güzel oldu!

Diriliş Ertuğrul dizisiyle hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar'la dünyaevine girdi ve ünlü oyuncunun bu evlilikten iki evladı oldu. Düzyatan'ın ilk göz ağrısı Emir Aras önceki gün 8 yaşına bastı. Anne Neslişah Alkoçlar'dan ise sosyal medyada paylaşım gecikmedi. Emir'in son halini görenler "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu. İşte Neslişah Alkoçlar'ın o paylaşımı...
Diriliş Ertuğrul dizisiyle hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar'la dünyaevine girdi.
Bu evlilikten iki çocuğu olan Düzyatan'ın ilk göz ağrısı Emir 8 yaşına bastı. Neslişah Alkoçlar ise biricik oğlunun doğum gününden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Aile pozunu Instagram sayfasında yayınlayan Alkoçlar, şu ifadeleri kullandı: "Bugün çok duygusalım, 8 sene önce bu saatlerde seni kucağımıza aldık... Beraber büyüdüğüm... Kalbin gibi bir ömrün olsun seni her şeyden çok seviyoruz"