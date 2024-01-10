Engin Altan Düzyatan’ın ilk göz ağrısına bakın! Emir Aras 8 yaşında! Neslişah Alkoçlar’dan aile pozu geldi: Bak ne güzel oldu!

Bu evlilikten iki çocuğu olan Düzyatan'ın ilk göz ağrısı Emir 8 yaşına bastı. Neslişah Alkoçlar ise biricik oğlunun doğum gününden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

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Aile pozunu Instagram sayfasında yayınlayan Alkoçlar, şu ifadeleri kullandı: "Bugün çok duygusalım, 8 sene önce bu saatlerde seni kucağımıza aldık... Beraber büyüdüğüm... Kalbin gibi bir ömrün olsun seni her şeyden çok seviyoruz"