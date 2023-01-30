Survivor Yusuf Güney bakın aslen nereli çıktı! Herkes Trabzon sanıyordu! Duyan inanamadı! İşte Yusuf Güney’in memleketi...
Survivor 2023'e katılan şarkıcı Yusuf Güney cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, Ünlüler takımında yer alan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler de yarışmadan ayrılmalarının ardından yeni bir açıklamada bulunarak Yusuf Güney'in de devam edemeyeceğini duyurdu. Bunun üzerine gündem olan şarkıcının hayatı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının özellikle memleketi merak edildi. Trabzon doğumlu olan Güney hakkında en çok "Yusuf Güney aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Yusuf Güney'in memleketi...
30.01.2023 00:15 - Son Güncelleme: 30.01.2023 00:15
Daha sonra yarışmacılar konseye gelirken Acun Ilıcalı dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Birinci bilgi sevgili Yusuf Güney ile ilgili.
Bu şartlara dayanmak zor olacak demiştik. Kırmızı takım için bugün itibarıyla bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek"