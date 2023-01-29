Acun Ilıcalı büyük kızı Banu Ilıcalı’yı “Canım kızım” deyip paylaştı! İlk yorum Leyla Ilıcalı’dan! Zeynep Yılmaz da kayıtsız kalmadı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününe özel paylaşımda bulundu. Banu Ilıcalı ile verdiği pozun altına duygu yüklü bir not düşen Ilıcalı'nın paylaşımına ilk yorum Leyla Ilıcalı'dan geldi. Öte yandan Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz da Banu Ilıcalı'nın doğum günün kayıtsız kalmayarak duygusal bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşımlar...
29.01.2023 23:43 - Son Güncelleme: 29.01.2023 23:43
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı Banu Ilıcalı, 1990 yılında dünyaya geldi. Ilıcalı doğduktan 10 ay sonra ise oldukça kötü bir kaza yaşandı.
Acun Ilıcalı, anne ve babasını bir trafik kazasında kaybetti. Arabada, Ilıcalı çiftinin kızları Banu vardı ve kazadan 18 kırıkla yaralı bir şekilde kurtuldu.
Acun Ilıcalı'nın bu olaydan sonra "Mucize çocuk" lakabını taktığı kızı Banu Ilıcalı, bugün 33'ncü yaşını kutladı.