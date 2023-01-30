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Haberler Magazin 5 yılı devirmişler! Zara’nın eski eşi bakın kim! Meğer “Aşkın peşinden koşuyorum” diyen Zara’nın eski eşi kendisi gibi ünlüymüş...

5 yılı devirmişler! Zara’nın eski eşi bakın kim! Meğer “Aşkın peşinden koşuyorum” diyen Zara’nın eski eşi kendisi gibi ünlüymüş...

Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Zara, geçen günlerde verdiği bir röportajla gündeme gelmişti. "Aşkın peşinden koşuyorum" diyen Zara, uzun süre konuşulmuştu. Aşk hayatıyla ilgili sorularına yanıtlayan ünlü şarkıcının özel hayatı da merak konusu oldu. Zara hakkında araştırma yapanlar, "Zara'nın eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Şarkıcının kendisi gibi ünlü olan eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Zara'nın 5 yıl evli kaldığı eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr
30.01.2023 00:58 - Son Güncelleme: 30.01.2023 00:58
5 yılı devirmişler! Zara’nın eski eşi bakın kim! Meğer “Aşkın peşinden koşuyorum” diyen Zara’nın eski eşi kendisi gibi ünlüymüş...

Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Zara, geçen günlerde verdiği bir röportajla gündeme geldi.

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5 yılı devirmişler! Zara’nın eski eşi bakın kim! Meğer “Aşkın peşinden koşuyorum” diyen Zara’nın eski eşi kendisi gibi ünlüymüş...

Kıbrıs'ta dinleyicileriyle buluşan Zara, basın mensuplarının aşkla ilgili sorularını yanıtladı. Ünlü türkücü, söz konusu sorulara şöyle karşılık verdi: "Gerçek aşkı, gerçek sevgiyi aramayı öneriyorum herkese. Aşk pastanede el ele tutuşmak değil.

5 yılı devirmişler! Zara’nın eski eşi bakın kim! Meğer “Aşkın peşinden koşuyorum” diyen Zara’nın eski eşi kendisi gibi ünlüymüş...

Çok uzun bir konu ve ben bu duruma çok felsefik yaklaşıyorum. Ben de aşkın peşinden koşuyorum ve aman Ya Rabbim nasıl bir dünya diyorum. Sabaha kadar konuşmak zorunda kalırız. Ben en iyisi sahneme çıkayım"

5 yılı devirmişler! Zara’nın eski eşi bakın kim! Meğer “Aşkın peşinden koşuyorum” diyen Zara’nın eski eşi kendisi gibi ünlüymüş...

Bunun üzerine Zara'nın özel hayatı merak konusu oldu. Zara hakkında araştırma yapanlar, "Zara'nın eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

5 yılı devirmişler! Zara’nın eski eşi bakın kim! Meğer “Aşkın peşinden koşuyorum” diyen Zara’nın eski eşi kendisi gibi ünlüymüş...

Şarkıcının kendisi gibi ünlü olan eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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