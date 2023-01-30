5 yılı devirmişler! Zara’nın eski eşi bakın kim! Meğer “Aşkın peşinden koşuyorum” diyen Zara’nın eski eşi kendisi gibi ünlüymüş...
Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Zara, geçen günlerde verdiği bir röportajla gündeme gelmişti. "Aşkın peşinden koşuyorum" diyen Zara, uzun süre konuşulmuştu. Aşk hayatıyla ilgili sorularına yanıtlayan ünlü şarkıcının özel hayatı da merak konusu oldu. Zara hakkında araştırma yapanlar, "Zara'nın eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Şarkıcının kendisi gibi ünlü olan eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Zara'nın 5 yıl evli kaldığı eski eşi kimmiş...
30.01.2023 00:58 - Son Güncelleme: 30.01.2023 00:58
Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Zara, geçen günlerde verdiği bir röportajla gündeme geldi.
Kıbrıs'ta dinleyicileriyle buluşan Zara, basın mensuplarının aşkla ilgili sorularını yanıtladı. Ünlü türkücü, söz konusu sorulara şöyle karşılık verdi: "Gerçek aşkı, gerçek sevgiyi aramayı öneriyorum herkese. Aşk pastanede el ele tutuşmak değil.