Survivor Yunus Emre Özden konseyi salladı! Göründüğü gibi değilmiş... Yunus Emre Özden kimdir, nereli?
Survivor 2020'de Gönüllüler Takımı'na sonradan dahil olan ancak son ada konseyinde takımda en çok oy alan üç isimden biri olan Yunus Emre Özden hem Survivor konseyini hem de sosyal medyayı salladı. İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de yaşayan kafes dövüşçüsü Yunus Emre Özden, Survivor 2020 parkurlarında ter dökecek ve birincilik için oynayacak. Emrah'ın oğlu Tayfun'un adadan ayrıldığı konseye damgasını vuran Yunus Emre Özden, günün en çok merak edilen ismi oldu. En çok merak edilen ise yaşı. İşte başta Survivor Yunus Emre Özden olmak üzere ünlülerin yaşları...
18.03.2020 10:08
- Son Güncelleme: 18.03.2020 10:08
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