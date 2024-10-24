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Survivor Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil bakın nasıl tanışmış! “Telefon şifremi unuttum”

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, uzun bir süre önce Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Erbil, konuk olduğu bir programda sevgilisi Yiğit Poyraz ile tanışma hikayesini anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 10:02 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 10:02
Survivor Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil bakın nasıl tanışmış! Telefon şifremi unuttum

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Survivor Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil bakın nasıl tanışmış! Telefon şifremi unuttum

Uzun bir süre önce Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlayan Erbil, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi.

Survivor Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil bakın nasıl tanışmış! Telefon şifremi unuttum

Hürriyet'in Youtube kanalına konuk olan Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yiğit Poyraz'dan eleştiri aldığını dile getirdi.

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