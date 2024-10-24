Filiz Akın'dan sevindiren haber geldi: "Herkese merhaba"

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte "Yeşilcam'ın Dört Yapraklı Goncası" olarak anılan Filiz Akın, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Geçtiğimiz haftalarda hastane odasında çekilen yürek burkan görüntüleriyle gündeme gelen Akın, hayranlarını endişelendirmişti. Ancak, usta oyuncudan sevindirici haber geldi.