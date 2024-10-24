Filiz Akın'dan sevindiren haber geldi: "Herkese merhaba"

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte "Yeşilcam'ın Dört Yapraklı Goncası" olarak anılan Filiz Akın, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Geçtiğimiz haftalarda hastane odasında çekilen yürek burkan görüntüleriyle gündeme gelen Akın, hayranlarını endişelendirmişti. Ancak, usta oyuncudan sevindirici haber geldi.
Türk sinemasının unutulmaz ismi Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığını öğrenmişti. İkinci evre olduğu belirlenen bu hastalığa meydan okuyan usta oyuncu, azmi ve kararlılığı sayesinde tedavi sürecinde büyük bir mücadele sergileyerek kanseri yenmeyi başardı.
"Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Yeşilcam'ın usta oyuncusu 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle peş peşe operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.
TEKRAR HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Filiz Akın'ın, geçtiğimiz haftalarda tekrar hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Bodrum'da tedavi gördüğü hastane odasından yaptığı paylaşım sonrası Akın'a sevenlerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağmıştı.