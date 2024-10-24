CHP’li Belediyelerde milyonluk eğlence israfı: Hizmete değil, konsere para yağıyor! Tarkan, Şevval Sam şimdi de Hadise...

CHP'li belediyeler, halkın parasını har vurup harman savurma konusunda adeta sınır tanımıyorlar. Eğlence denilince bol keseden para harcamaya resmen bayılıyorlar. SGK prim borçlarını ödemek yerine büyük meblağlarla ünlü sanatçılarla konser anlaşmaları yapmaları tepkilere neden oldu. İzmir'de Tarkan'a 23 milyon lira ödeyerek başlattığı pahalı konser furyası hız kesmeden devam ediyor. Bu hamlenin ardından, Konak Belediyesi de Şevval Sam için 5 milyon lira karşılığında anlaşma yaptı. CHP'li belediyelerin son hamlesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. İBB, ünlü pop yıldızı Hadise'ye sadece bir konser için ödeyeceği dudak uçuklatan ücretle gündeme oturdu.
SGK'ya milyarlarca lira borcu olan, hizmette eksikliklerle gündeme gelen ve işçilerine maaş ödemeyen CHP'li belediyeler, eğlence organizasyonlarında sınır tanımıyor. Belediyeler, konserler ve etkinliklere milyonlar harcamakta adeta yarışıyorlar.
CHP'li Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması için ünlü sanatçı Şevval Şam'a 5 milyon lira ödeme yapması gündemde bomba gibi düşmüş ve borçlarla boğuşan belediyenin bu harcaması, geniş çaplı tepkilere neden oldu.
Daha bu olay gündemdeki yerini korurken, bu sefer de ikinci bir atak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi ve Hadise için kesenin ağzını açtı. İBB tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında sahneye çıkacak olan Hadise için 6 milyon liralık konser bütçesi ayırıldı. Hadise'ye ödenecek bu yüksek ücret, harcama tartışmalarını yeniden alevlendirdi.