CHP'li Belediyelerde milyonluk eğlence israfı: Hizmete değil, konsere para yağıyor! Tarkan, Şevval Sam şimdi de Hadise...

CHP'li belediyeler, halkın parasını har vurup harman savurma konusunda adeta sınır tanımıyorlar. Eğlence denilince bol keseden para harcamaya resmen bayılıyorlar. SGK prim borçlarını ödemek yerine büyük meblağlarla ünlü sanatçılarla konser anlaşmaları yapmaları tepkilere neden oldu. İzmir'de Tarkan'a 23 milyon lira ödeyerek başlattığı pahalı konser furyası hız kesmeden devam ediyor. Bu hamlenin ardından, Konak Belediyesi de Şevval Sam için 5 milyon lira karşılığında anlaşma yaptı. CHP'li belediyelerin son hamlesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. İBB, ünlü pop yıldızı Hadise'ye sadece bir konser için ödeyeceği dudak uçuklatan ücretle gündeme oturdu.