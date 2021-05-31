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Survivor Yiğit Poyraz çıka çıka bakın kim çıktı! Sevgilisiyle bol öpücüklü fotoğrafları olay olan Poyraz Masterchef Somer Sivrioğlu'nun...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Yiğit Alp Poyraz bizim tanıdığımız haliyle Poyraz geliyor... Kısa bir sakatlık sürecinin ardından yarışmaya kaldığı yerden devam eden Yiğit Alp Poyraz, şampiyonluğun adaylarından biri olarak gösteriliyor. Yarışmanın en çok konuşulan ve gönüllüler takımını kurtaran isim olarak anılan Yiğit Alp Poyraz'ın bir reklam yıldızı olduğu ortaya çıkmıştı. Survivor Poyraz hakkında şaşırtan gerçekler sosyal medyada yayılmaya devam ediyor...

31.05.2021 17:37 - Son Güncelleme: 31.05.2021 17:37
Survivor Yiğit Poyraz çıka çıka bakın kim çıktı! Sevgilisiyle bol öpücüklü fotoğrafları olay olan Poyraz Masterchef Somer Sivrioğlu'nun...

14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz, nam-ı diğer Poyraz en çok konuşulan isimlerden biri. Hakkında şaşırtan bilgiler de çıkmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Yiğit Poyraz çıka çıka bakın kim çıktı! Sevgilisiyle bol öpücüklü fotoğrafları olay olan Poyraz Masterchef Somer Sivrioğlu'nun...

SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.

Survivor Yiğit Poyraz çıka çıka bakın kim çıktı! Sevgilisiyle bol öpücüklü fotoğrafları olay olan Poyraz Masterchef Somer Sivrioğlu'nun...

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.

Survivor Yiğit Poyraz çıka çıka bakın kim çıktı! Sevgilisiyle bol öpücüklü fotoğrafları olay olan Poyraz Masterchef Somer Sivrioğlu'nun...

8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

Survivor Yiğit Poyraz çıka çıka bakın kim çıktı! Sevgilisiyle bol öpücüklü fotoğrafları olay olan Poyraz Masterchef Somer Sivrioğlu'nun...

1994 doğumlu yarışmacının bir giyim firmasının reklamında rol aldığı ortaya çıktı. Zaten tekstil mümessilliği yapan yarışmacı hakkında bu çok şaşırtıcı bir şey değil.