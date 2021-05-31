Seda Bakan derin yırtmacı ve dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Çiçekli elbisesiyle poz verdi herkes onu konuştu

Seda Bakan derin yırtmacıyla sosyal medyayı salladı! Son olarak Mucize Doktor dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabında kızı Leyla'yla yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Bakan, bu kez Instagram sayfasında yayınladığı iddialı pozlarıyla çok konuşuldu. Çiçekli elbisesiyle verdiği dekolteli pozları takipçilerinin beğenisine sunan Bakan, adeta sosyal medyayı yıktı geçti. İşte ünlü oyuncu Seda Bakan'ın o pozları…

31.05.2021 17:43 - Son Güncelleme: 31.05.2021 17:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





