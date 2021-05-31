Seda Bakan derin yırtmacı ve dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Çiçekli elbisesiyle poz verdi herkes onu konuştu
Seda Bakan derin yırtmacıyla sosyal medyayı salladı! Son olarak Mucize Doktor dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabında kızı Leyla'yla yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Bakan, bu kez Instagram sayfasında yayınladığı iddialı pozlarıyla çok konuşuldu. Çiçekli elbisesiyle verdiği dekolteli pozları takipçilerinin beğenisine sunan Bakan, adeta sosyal medyayı yıktı geçti. İşte ünlü oyuncu Seda Bakan'ın o pozları…
31.05.2021 17:43
- Son Güncelleme: 31.05.2021 17:43
Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Seda Bakan, 2019 yılında ise ilk kızı Leyla'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Minik kızı Leyla ve kız arkadaşlarıyla birlikte şimdilerde Ege kıyılarında keyifli vakit geçiren Bakan, sosyal medya hesabında ailesiyle yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.
Seda Bakan şimdi ise iddialı pozlarıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, çiçekli elbisesiyle verdiği dekolteli pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun iddialı pozları hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bakan'ın takipçileri ünlü oyuncunun düzgün fiziğine övgü yağdırdı.
Instagram sayfasında 1 milyon fazla takipçisi olan Seda Bakan, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu.