Aslı Bekiroğlu'nun annesini görenler 'yok böyle anne' dedi ana-kızın benzerliği şoke etti! Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan Aslı...

Son dönemin en çok adından söz ettiren isimlerinden biri Aslı Bekiroğlu. 25 yaşındaki güzel yıldızın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla başlayan kariyeri oyunculuğa kadar geldi. Sempatik ve cana yakın tavırlarıyla herkesin gönlünü kazandı. Bir dönem müstehcen görüntüleri sosyal medyaya sızdırılan ve zor günler geçiren Aslı Bekiroğlu, o günleri en ustaca şekilde atlattı. Şimdilerde Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu'nun annesini görenlerin küçük dili tutuldu. Gerek anne-kızın benzerliği gerekse anne Süheyla Bekiroğlu'nun güzelliği sosyal medyayı salladı. İşte başta Aslı Bekiroğlu olmak üzere ünlülerin anneleri.

31.05.2021 17:29 - Son Güncelleme: 31.05.2021 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





