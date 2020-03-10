Haberler Galeri Magazin Polis Akademisi'nin cesur sarışını Çavuş Callahan'a bir de şimdi bakın! 70 yaşında ve hala güzel

Polis Akademisi'nin cesur sarışını Çavuş Callahan'a bir de şimdi bakın! 70 yaşında ve hala güzel

90'lı yılların efsanesi Polis Akademisi serisinde Çavuş Callahan karakterini canlandıran Leslie Easterbrook'u birçok kişi hiç unutmamıştır. Akademinin cesur, sert ve başarılı çavuşu olan Easterbrook'u görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Efsane komedi serisi Polis Akademisi'nin cesur sarışın çavuşu Leslie Easterbrook şimdilerde 70 yaşında ve güzelliğinden çok bir şey kaybetmemiş. İşte Akademi'nin yürek hoplatan sarışını Çavuş Callahan...

10.03.2020 09:42 - Son Güncelleme: 10.03.2020 09:44
Polis Akademisi'nin cesur şarışını Çavuş Callahan'a bir de şimdi bakın! 70 yaşında ve hala güzel

Polis Akademisi'nin yürek hoplatan sarışın çavuşu Leslie Easterbrook şimdilerde 70 yaşında.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Polis Akademisi'nin cesur şarışını Çavuş Callahan'a bir de şimdi bakın! 70 yaşında ve hala güzel

Leslie Easterbrook şimdilerde 70 yaşında ve güzelliğinden çok bir şey kaybetmemiş.

Polis Akademisi'nin cesur şarışını Çavuş Callahan'a bir de şimdi bakın! 70 yaşında ve hala güzel

İşte Akademi'nin cesur sarışını Çavuş Callahan...

Polis Akademisi'nin cesur şarışını Çavuş Callahan'a bir de şimdi bakın! 70 yaşında ve hala güzel

Akademinin cesur, sert ve başarılı çavuşu olan Easterbrook'u görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Polis Akademisi'nin cesur şarışını Çavuş Callahan'a bir de şimdi bakın! 70 yaşında ve hala güzel

Polis Akademisinin hem korkulu rüyası hem de birçok öğrencinin platonik aşkı olan Çavuş Callahan karakterini canlandıran başarılı oyuncunun şimdilerde ne yaptığı ise merak konusu oldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eşkıya'nın Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer eşi...
Eşkıya'nın Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer eşi...