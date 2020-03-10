Haberler Galeri Magazin Polis Akademisi'nin cesur sarışını Çavuş Callahan'a bir de şimdi bakın! 70 yaşında ve hala güzel

Polis Akademisi'nin cesur sarışını Çavuş Callahan'a bir de şimdi bakın! 70 yaşında ve hala güzel

90'lı yılların efsanesi Polis Akademisi serisinde Çavuş Callahan karakterini canlandıran Leslie Easterbrook'u birçok kişi hiç unutmamıştır. Akademinin cesur, sert ve başarılı çavuşu olan Easterbrook'u görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Efsane komedi serisi Polis Akademisi'nin cesur sarışın çavuşu Leslie Easterbrook şimdilerde 70 yaşında ve güzelliğinden çok bir şey kaybetmemiş. İşte Akademi'nin yürek hoplatan sarışını Çavuş Callahan...

10.03.2020 09:42 - Son Güncelleme: 10.03.2020 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





