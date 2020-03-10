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Defne Samyeli ile ilişki yaşadığını yazmıştı! Mustafa Sandal kitabıyla ilgili ifadeye çağrıldı

Geçtiğimiz ocak ayında karşılıklı açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Mustafa Sandal ile sunucu Defne Samyeli arasında flaş gelişme... "Kararım kesin, dava açacağım" diyen Samyeli, "Mustafa Sandal reklamını yapmak için beni kullandı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı Mustafa Sandal, "Beni Ağlatma" kitabında, eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli hakkında yer alan iddiaları nedeniyle ifadeye çağrıldı.

10.03.2020 11:17 - Son Güncelleme: 10.03.2020 11:18
Defne Samyeli ile ilişki yaşadığını yazmıştı! Mustafa Sandal kitabıyla ilgili ifadeye çağrıldı

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, 'Beni Ağlatma' isimli kitabında kendisi ile ilişki yaşadığını iddia eden Mustafa Sandal hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede; Sandal'ın, kendisini gündemde tutmak ve hiçbir edebi karşılığı olmayan kitabının reklamını yapmak adına Samyeli'ye iftira atmaktan kaçınmadığı belirtildi.

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Defne Samyeli ile ilişki yaşadığını yazmıştı! Mustafa Sandal kitabıyla ilgili ifadeye çağrıldı

Defne Samyeli'nin avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' isimli kitabın yazarı olduğu belirtilerek, şikayetçi Defne Samyeli hakkında gerçekdışı beyanlarda bulunarak 'onur şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik ifadeler' kullandığı anlatıldı.

Defne Samyeli ile ilişki yaşadığını yazmıştı! Mustafa Sandal kitabıyla ilgili ifadeye çağrıldı

"DEFNE BENİ TERK ETTİ"
Dilekçede, kitabın 163'üncü sayfasında "Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye'nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. O zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karışımı duygularla 'onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi' söyleyince, Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Defne Samyeli ile ilişki yaşadığını yazmıştı! Mustafa Sandal kitabıyla ilgili ifadeye çağrıldı

"HAYAL ÜRÜNÜ İFADELER"
Mustafa Sandal ile Defne Samyeli arasında hiçbir şekilde bir birliktelik yaşanmadığı belirtilen dilekçede, "Kitapta yer alan gerçeklik payı bulunmayan hayal ürünü ifadeler sebebiyle müvekkil kendini haksız ve sansasyonel gündemin içinde bulmuş, ağır eleştirilere ve hakaretlere maruz kalmıştır" denildi.

Defne Samyeli ile ilişki yaşadığını yazmıştı! Mustafa Sandal kitabıyla ilgili ifadeye çağrıldı

"PİŞMAN DEĞİLİM!"
Mustafa Sandal'ın televizyonda yaptığı açıklamasında, "Kadınları onore ederek anıyorum. Kitapta yazdıklarımdan pişman değilim" gibi kullandığı, sözlerinin Defne Samyeli ve kitabında yazdığı diğer kadınlara yapılmış hakaret olduğu belirtildi.

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