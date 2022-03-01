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Haberler Magazin Survivor Yasin'in sevgilisi Anastasia güzelliğiyle akılları aldı! Yasin Obuz'un gizemli sarışını milyoner çıktı olay oldu

Survivor Yasin'in sevgilisi Anastasia güzelliğiyle akılları aldı! Yasin Obuz'un gizemli sarışını milyoner çıktı olay oldu

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak hayatımıza girdi. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz bu sezon Survivor 2022 All-Star'da yer alıyor. Önceki akşam sürgün adasına gönderilen Yasin Obuz'un merak edilen sevgilisi ortaya çıktı çıkmasına ama sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ağızları açık bıraktı.

01.03.2022 12:50 - Son Güncelleme: 01.03.2022 12:50
Survivor Yasin’in sevgilisi Anastasia güzelliğiyle akılları aldı! Yasin Obuz’un gizemli sarışını milyoner çıktı olay oldu

Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri hiç kuşkusuz Yasin Obuz. Katıldığı Masterchef'in ardından soluğu Survivor 2020'de alan Yasin Obuz o dönemin en çok konuşulan yarışmacılarından biriydi. Namını, Survivor 2022 All-Star'da da sürdürüyor.

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Survivor Yasin’in sevgilisi Anastasia güzelliğiyle akılları aldı! Yasin Obuz’un gizemli sarışını milyoner çıktı olay oldu

Hikmet Tuğsuz'la ettiği kavganın izleri hala hafızalarda Yasin Obuz'un.

Survivor Yasin’in sevgilisi Anastasia güzelliğiyle akılları aldı! Yasin Obuz’un gizemli sarışını milyoner çıktı olay oldu

Hatta bununla ilgili de Acun Ilıcalı tarafından 6 ödülden yararlanmama cezası verildi.

Survivor Yasin’in sevgilisi Anastasia güzelliğiyle akılları aldı! Yasin Obuz’un gizemli sarışını milyoner çıktı olay oldu

Öncesinde de Yunus Emre Özden ile gittiği sürgün adasını yaktığını unutmamak gerek.

Survivor Yasin’in sevgilisi Anastasia güzelliğiyle akılları aldı! Yasin Obuz’un gizemli sarışını milyoner çıktı olay oldu

Son olarak da yine sürgün adasına giden Yasin Obuz'un sevgilisi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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