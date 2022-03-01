Survivor Yasin'in sevgilisi Anastasia güzelliğiyle akılları aldı! Yasin Obuz'un gizemli sarışını milyoner çıktı olay oldu
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak hayatımıza girdi. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz bu sezon Survivor 2022 All-Star'da yer alıyor. Önceki akşam sürgün adasına gönderilen Yasin Obuz'un merak edilen sevgilisi ortaya çıktı çıkmasına ama sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ağızları açık bıraktı.
01.03.2022 12:50 - Son Güncelleme: 01.03.2022 12:50
Son olarak da yine sürgün adasına giden Yasin Obuz'un sevgilisi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.