Neslihan Yeldan dekoltesine gelen yorumu ifşa etti! Küplere binen oyuncudan bomba yanıt! Bakın neler söyledi
Neslihan Yeldan dekoltesine gelen yorumu ifşa etti! Küplere binen oyuncudan olay yanıt geldi. Yeni yaşını kutlayan Neslihan Yeldan Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü. Doğum gününde derin göğüs dekoltesi olan bir elbise tercih eden oyuncu, zaman zaman göğüslerini eliyle kapadı. Dekolte yorumunda bulunan takipçiler ünlü oyuncuyu kızdı, Yeldan bakın nasıl yanıt verdi.
01.03.2022 12:50 - Son Güncelleme: 01.03.2022 12:50