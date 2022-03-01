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Haberler Magazin Neslihan Yeldan dekoltesine gelen yorumu ifşa etti! Küplere binen oyuncudan bomba yanıt! Bakın neler söyledi

Neslihan Yeldan dekoltesine gelen yorumu ifşa etti! Küplere binen oyuncudan bomba yanıt! Bakın neler söyledi

Neslihan Yeldan dekoltesine gelen yorumu ifşa etti! Küplere binen oyuncudan olay yanıt geldi. Yeni yaşını kutlayan Neslihan Yeldan Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü. Doğum gününde derin göğüs dekoltesi olan bir elbise tercih eden oyuncu, zaman zaman göğüslerini eliyle kapadı. Dekolte yorumunda bulunan takipçiler ünlü oyuncuyu kızdı, Yeldan bakın nasıl yanıt verdi.

01.03.2022 12:50 - Son Güncelleme: 01.03.2022 12:50
Neslihan Yeldan dekoltesine gelen yorumu ifşa etti! Küplere binen oyuncudan bomba yanıt! Bakın neler söyledi

Neslihan Yeldan dekoltesine gelen yorumu ifşa etti! Küplere binen oyuncudan bomba yanıt geldi...

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Neslihan Yeldan dekoltesine gelen yorumu ifşa etti! Küplere binen oyuncudan bomba yanıt! Bakın neler söyledi

Neslihan Yeldan doğum günün kutlarken verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Bol bol poz veren oyuncu derin göğüs dekoltesi tercihini "Kilo almış, memişler biraz taşmış" yorumuyla paylaştı.

Neslihan Yeldan dekoltesine gelen yorumu ifşa etti! Küplere binen oyuncudan bomba yanıt! Bakın neler söyledi

Güzel oyuncu pastasını üflerken ise eliyle dekoltesini kapamak zorunda kaldı.

Neslihan Yeldan dekoltesine gelen yorumu ifşa etti! Küplere binen oyuncudan bomba yanıt! Bakın neler söyledi

Frikik vermemek için yaptığı bu hareket sonrası Neslihan Yeldan'a yorum yağdı. Neslihan Yeldan "Sürekli dekoltenizi kapatacağınıza bence daha kapalı şeyler giyinin" şeklindeki yorumu ifşa ederek takipçisine kızdı.

Neslihan Yeldan dekoltesine gelen yorumu ifşa etti! Küplere binen oyuncudan bomba yanıt! Bakın neler söyledi

DEKOLTE YANITI

Yeldan, "Ben sizin mutsuz, boşa giden, sıkıcı ömrünüzün kurtarıcısı değilim hanımefendi. Kafanıza göre hayat boşluğunu doldurmak için tavsiye veremezsiniz. Dekolte ölçüme ben ve keyfimin kahyası karar veriyoruz" mesajını yazdı.

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