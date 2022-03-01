Aslızen Yentur bikinili halleriyle olay yaşını duyanlar ise şokta! Mayra adında bir kızı olan ünlü şarkıcı meğer...
Aslızen Yentur bikinili halleriyle olay! Mayra adında bir kızı olan ünlü şarkıcı Aslızen'in yaşını duyanlar şokta! Uzun yıllardır müzik camiasında yer alan Aslızen, vokalistlik sonrası kendi şarkılarını da seslendirneye başlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son paylaşımları ile dikkat çeken Aslızen, 9 Şubat 2009 tarihinde o zaman Denizlispor'un kalecisi Okan Karabulut ile evlendi. Bu evliliğinden 2010 yılında Mayra Esma Karabulut adından bir kız çocuğu olan Aslızen, 16 Ağustos 2015 tarihinde İzmir'de eşinden boşandı. İşte sosyal medyanın konuştuğu bikinili kareler...
01.03.2022 14:17 - Son Güncelleme: 01.03.2022 14:23