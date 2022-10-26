Evlilik sonrası güzelliği ikiye katlandı! Cesur dekoltesi olay oldu! "Yüzündeki gebelik ışıltısı..." Merve Boluğur muradına erdi!

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar' ve 'Kuzey Güney' gibi pek çok dizide rol alan Merve Boluğur, oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa yönelmişti. Geçtiğimiz haftalarda da DJ Mert Aydın ile dünyaevine giren Boluğur, yaptıüı cesur dekolteli paylaşımla ortalığı salladı. Kendisiyle ilgili yüzünün güzelleştiğini iddia eden takipçileri ise acaba hamile mi sorusunu sormaktan kaçamadı. İşte Merve Boluğur'un o pozu...