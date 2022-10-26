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Haberler Magazin Evlilik sonrası güzelliği ikiye katlandı! Cesur dekoltesi olay oldu! "Yüzündeki gebelik ışıltısı..." Merve Boluğur muradına erdi!

Evlilik sonrası güzelliği ikiye katlandı! Cesur dekoltesi olay oldu! "Yüzündeki gebelik ışıltısı..." Merve Boluğur muradına erdi!

Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği 'hamilelik' ile ilgili sorulara ise kaçamak cevaplar verdi.

takvim.com.tr
26.10.2022 11:08 - Son Güncelleme: 26.10.2022 11:08
Evlilik sonrası güzelliği ikiye katlandı! Cesur dekoltesi olay oldu! Yüzündeki gebelik ışıltısı... Merve Boluğur muradına erdi!

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar' ve 'Kuzey Güney' gibi pek çok dizide rol alan Merve Boluğur, oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa yönelmişti. Geçtiğimiz haftalarda da DJ Mert Aydın ile dünyaevine giren Boluğur, yaptıüı cesur dekolteli paylaşımla ortalığı salladı. Kendisiyle ilgili yüzünün güzelleştiğini iddia eden takipçileri ise acaba hamile mi sorusunu sormaktan kaçamadı. İşte Merve Boluğur'un o pozu...

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Evlilik sonrası güzelliği ikiye katlandı! Cesur dekoltesi olay oldu! Yüzündeki gebelik ışıltısı... Merve Boluğur muradına erdi!

i. Dikkatleri üzerine çeken Merve Boluğur müzik piyasasında yer alacağını takipçilerine duyurdu.

Evlilik sonrası güzelliği ikiye katlandı! Cesur dekoltesi olay oldu! Yüzündeki gebelik ışıltısı... Merve Boluğur muradına erdi!

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur poza beğeniler ve yorumlar sular seller gibi yağdı. Sosyal medya üzerinden, "Bu ne güzelliktir", "Yüzünde gebelik ışıltısı var" gibi birçok yorum yer aldı.

Evlilik sonrası güzelliği ikiye katlandı! Cesur dekoltesi olay oldu! Yüzündeki gebelik ışıltısı... Merve Boluğur muradına erdi!

İşte 2022'deki hamilelikleriyle gündemde yer alan ünlüler...

SEDA BAKAN

Evlilik sonrası güzelliği ikiye katlandı! Cesur dekoltesi olay oldu! Yüzündeki gebelik ışıltısı... Merve Boluğur muradına erdi!

SERAY SEVER

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