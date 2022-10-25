Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın 24 yıllık sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Çok ünlü bir şarkıcı
Ben Bu Cihana Sığmazam, yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Türk televizyonlarının yeni fenomenlerinden biri olmaya aday olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Işıl Yücesoy, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Hakan Karahan, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Kerem Kupacı gibi usta isimler yer alıyor. Dizide Dumrul Bey karakterine hayat veren Hakan Karahan hakkında araştırma yapanlar 24 yıllık sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Hakan Karahan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Hakan Karahan, 1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yazar, şair, şarkı sözü yazarı, senarist, oyuncu ve film yapımcısıdır ve yapmış olduğu bazı çalışmalarında gerçek ismi yerine Sinan ismini kullanmaktadır.
Liseyi Robert Kolej'de, üniversite eğitimini de University of Miami'de işletme üzerine tamamlamıştır. İş hayatına 1984 yılında Cenevre'de Du Pont de Nemours şirketinde başladı. 2003 yılına kadar aktif olarak sürdürdüğü iş hayatının yanı sıra çeşitli yayın organlarında yetmişe yakın makale ve yazı yazmıştır.
Uzun süre profesyonel olarak voleybol oynayan Hakan Karahan, 1990 yılından bu yana siyah kuşak 3. Dan Aikidocu'dur. Hakan Karahan; Sağır Oda, Gölgesizler, Kaptan Feza, Ateşin Düştüğü yer, Yüreğine Sor, Zeytin Tepesi, Kaçak, Senden bana kalan gece, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kasap havası ve Kadın gibi pek çok dizide rol almıştır.
Hakan Karahan hakkında araştırma yapanlar 24 yıllık sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Hakan Karahan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.