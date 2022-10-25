Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Dumrul’u Hakan Karahan’ın 24 yıllık sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Çok ünlü bir şarkıcı

Uzun süre profesyonel olarak voleybol oynayan Hakan Karahan, 1990 yılından bu yana siyah kuşak 3. Dan Aikidocu'dur. Hakan Karahan; Sağır Oda, Gölgesizler, Kaptan Feza, Ateşin Düştüğü yer, Yüreğine Sor, Zeytin Tepesi, Kaçak, Senden bana kalan gece, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kasap havası ve Kadın gibi pek çok dizide rol almıştır.

Hakan Karahan hakkında araştırma yapanlar 24 yıllık sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Hakan Karahan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.