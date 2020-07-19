Survivor Yasin'den sosyal medyada Nisa Bölükbaşı'na sert sözler: Sandın ki bütün erkekleri...
Survivor 2020 bitti ancak yarışmacılar arasındaki gerilim bitmedi. Yarışma esnasında zaman zaman gerilimler yaşayan Yasin Obuz ile Nisa Bölükbaşı, bu kez sosyal medyada karşı karşıya geldi. Yaptığı paylaşımlar ile Nisa'nın arkasından konuştuğunu ifade eden Yasin Obuz, Nisa Bölükbaşı hakkında yaptığı paylaşımlarla sosyal medya kullanıcılarını şoke etti. Nisa'ya yönelik atışmasında Evrim'i de diyaloğun içerisine dahil eden Yasin Obuz, 'Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın nankör' ifadesini kullandı. İşte, Yasin - Nisa gerilimini fitilleyen o paylaşımlar...
Nisa hakkında yaptığı paylaşımların üzerine pek çok kullanıcının tepkisini çeken Yasin Obuz, Twitter gündemine oturdu. Bunun üzerine yaptığı paylaşımları silen Yasin Obuz, akabinde 'Mesaj alınmıştır bum' paylaşımını gerçekleştirdi. Peki, Yasin Obuz'un Nisa'ya yönelik suçlamaları neler? İşte, Yasin Obuz'un Twitter paylaşımları...
Yasin Obuz, yarışmanın finaline kadar yükselmeyi başarmış ve son üç isim olma hakkı elde etmişti. 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.
Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi.
Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Yasin Obuz geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı.
Survivor Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.