Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bikinili fotoğraflarına tepki yağıyor! 'Baban hasta yatağındayken sen...'
Mehmet Ali Erbil son hali ile sevenlerinin içini sızlatırken, kızı Yasmin Erbil bikinili paylaşımlarına devam ediyor. Tatile çıkan Yasmin Erbil, Instagram'dan ardı ardına bikinili fotoğraflar paylaşırken, babası Erbil ise kök hücre tedavisi görüyor. Instagram'dan son halini paylaşan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e sosyal medyada tepki yağıyor. Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumsabar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin, babası hakkında geçtiğimiz yıl, "Bazen anneme 'Git kendine koca bul, başka uğraş bul, bırak artık beni' diyorum. Babamın, ilişkilerini bu kadar göz önünde yaşaması bana çok ters. Bu duruma alışamıyorum. Sağlık durumundan dolayı bir şey demiyorum, sadece mutlu olsun istiyorum. Ama hâlâ içimin acıdığı, çok sinir olduğum şeyler oluyor. Babamın, zaaflarını kontrol edebilmesini çok isterdim ama edemiyor..." demişti.
19.07.2020 14:59
- Son Güncelleme: 19.07.2020 15:34
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