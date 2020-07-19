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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bikinili fotoğraflarına tepki yağıyor! 'Baban hasta yatağındayken sen...'

Mehmet Ali Erbil son hali ile sevenlerinin içini sızlatırken, kızı Yasmin Erbil bikinili paylaşımlarına devam ediyor. Tatile çıkan Yasmin Erbil, Instagram'dan ardı ardına bikinili fotoğraflar paylaşırken, babası Erbil ise kök hücre tedavisi görüyor. Instagram'dan son halini paylaşan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e sosyal medyada tepki yağıyor. Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumsabar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin, babası hakkında geçtiğimiz yıl, "Bazen anneme 'Git kendine koca bul, başka uğraş bul, bırak artık beni' diyorum. Babamın, ilişkilerini bu kadar göz önünde yaşaması bana çok ters. Bu duruma alışamıyorum. Sağlık durumundan dolayı bir şey demiyorum, sadece mutlu olsun istiyorum. Ama hâlâ içimin acıdığı, çok sinir olduğum şeyler oluyor. Babamın, zaaflarını kontrol edebilmesini çok isterdim ama edemiyor..." demişti.

19.07.2020 14:59 - Son Güncelleme: 19.07.2020 15:34
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bikinili fotoğraflarına tepki! 'Baban hasta yatağındayken sen...'

Instagram'dan "İyiyim çok şükür, dualarınız için sonsuz teşekkürler" notuyla son halini paylaşan Mehmet Ali Erbil, hayranlarını üzdü. Kök hücre tedavisi için hastaneye yatan Mehmet Ali Erbil'in son halini gören hayranlarının içi sızlarken, kızı Yasmin Erbil, tatil fotoğrafları ile dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bikinili fotoğraflarına tepki! 'Baban hasta yatağındayken sen...'

Tatil paylaşımlarının ardı arkası kesilmeyince, sosyal medyadan Erbil'in kızı Yasmin'e tepki yağdı. Babası hasta yatağındayken bikinili pozlar veren Yasmin Erbil'e, 'Baban hasta yatağındayken sen keyiftesin. Bu nasıl bir vicdan?' şeklinde tepki geldi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bikinili fotoğraflarına tepki! 'Baban hasta yatağındayken sen...'

Yasmin Erbil'in bikinili fotoğraflarının ardından, 'Babasına dargın olabilir' şeklinde de yorumlar yapıldı ancak bazı sosyal medya kullanıcıları bu yorumlara, 'Ne olursa olsun! İnsanın biraz saygısı olur' şeklinde karşılık verildi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bikinili fotoğraflarına tepki! 'Baban hasta yatağındayken sen...'

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bikinili fotoğraflarına tepki! 'Baban hasta yatağındayken sen...'

ESRA EROL

12 Mayıs 1982

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