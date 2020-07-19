İsmail Hacıoğlu ile eşi Duygu Kumarki tek celsede boşandı! Eski eşler kızları için aynı evde kalacaklar...
Vildan Atasever ile evliliğinin bitmesinin ardından Duygu Kumarki ile yeni bir aşka yelken açan ve 2016 yılında nikah masasına oturan İsmail Hacıoğlu ikinci kez boşandı. Yemin adında bir kız evlada sahip olan ünlü çift, duruşmaya beraber geldi. 10 dakikada biten evliliğin ardından ikili salondan birlikte ayrıldı.
19.07.2020 12:18
- Son Güncelleme: 19.07.2020 12:29
Duygu Kumarki, boşanma iddialarının ardından, "Ne kadar kaos, karanlık ve kan seviyorsunuz. İddia adı altında hiç kimseyi itham edemezsiniz. İsmail Hacıoğlu ile ben Duygu Kumarki Hacıoğlu, anne ve babayız. Karı koca olmaktan öte ve kızımızın mutluluğu bizim şahsi mutluluğumuzun çok üstünde öneme sahiptir. Biz karı koca olarak ayrılsak da anne baba olarak her zaman yan yanayız ve yan yana olacağız" demişti.
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