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İsmail Hacıoğlu ile eşi Duygu Kumarki tek celsede boşandı! Eski eşler kızları için aynı evde kalacaklar...

Vildan Atasever ile evliliğinin bitmesinin ardından Duygu Kumarki ile yeni bir aşka yelken açan ve 2016 yılında nikah masasına oturan İsmail Hacıoğlu ikinci kez boşandı. Yemin adında bir kız evlada sahip olan ünlü çift, duruşmaya beraber geldi. 10 dakikada biten evliliğin ardından ikili salondan birlikte ayrıldı.

19.07.2020 12:18 - Son Güncelleme: 19.07.2020 12:29
İsmail Hacıoğlu ile eşi Duygu Kumarki tek celsede boşandı! Eski eşler kızları için aynı evde kalacaklar...

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile dansçı eşi Duygu Kumarki, tek celsede boşandı. 2016 yılında evlenen ve Yemin adında bir kızları olan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki, geçen cuma Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

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İsmail Hacıoğlu ile eşi Duygu Kumarki tek celsede boşandı! Eski eşler kızları için aynı evde kalacaklar...

Yemin adında bir kızları bulunan çift, adliyeye beraber gitti. Sabah saatlerinde olan duruşma başka bir davanın uzaması nedeniyle öğleden sonra görüldü.

İsmail Hacıoğlu ile eşi Duygu Kumarki tek celsede boşandı! Eski eşler kızları için aynı evde kalacaklar...

3 yaşında Yemin adında bir kızları olan Hacıoğlu ve Kumarki, duruşma saatine kadar bir restoranda oturup bekledi. Duruşma salonuna beraber giren ünlü çift, 10 dakika süren duruşmanın ardından adliyeden beraber ayrıldı.

İsmail Hacıoğlu ile eşi Duygu Kumarki tek celsede boşandı! Eski eşler kızları için aynı evde kalacaklar...

Duygu Kumarki, boşanma iddialarının ardından, "Ne kadar kaos, karanlık ve kan seviyorsunuz. İddia adı altında hiç kimseyi itham edemezsiniz. İsmail Hacıoğlu ile ben Duygu Kumarki Hacıoğlu, anne ve babayız. Karı koca olmaktan öte ve kızımızın mutluluğu bizim şahsi mutluluğumuzun çok üstünde öneme sahiptir. Biz karı koca olarak ayrılsak da anne baba olarak her zaman yan yanayız ve yan yana olacağız" demişti.

İsmail Hacıoğlu ile eşi Duygu Kumarki tek celsede boşandı! Eski eşler kızları için aynı evde kalacaklar...

Boşandıktan sonra da Hacıoğlu soyadını kullanmaya devam eden Kumarki'nin bir süre daha kızları için eski eşiyle aynı evi paylaşacağı öğrenildi.

İsmail Hacıoğlu ile eşi Duygu Kumarki tek celsede boşandı! Eski eşler kızları için aynı evde kalacaklar...
İsmail Hacıoğlu ile eşi Duygu Kumarki tek celsede boşandı! Eski eşler kızları için aynı evde kalacaklar...
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