Survivor yarışmacısına ölüm haberi! Vefat etti! Gökhan Keser başsağlığı diledi sosyal medya yıkıldı! ’Dertleşmiştik, korkusunu paylaşmıştım...’

Survivor yarışmacısına ölüm haberi! Vefat ettiği duyuruldu. Ünlü şarkıcı Gökhan Keser İnstagram ve Twitter hesaplarından ayrı ayrı paylaşımlarda bulundu. Başsağlığı dileyen Keser sosyal medyayı salladı. Şarkıcının paylaşımına yorum yağdı. Son dakika gelişmesiyle birlikte Acun Ilıcalı'dan gelecek açıklama beklenirken, yürekleri sızlatan olay sonrası Berkan Karabulut'un ne tepki vereceği merak konusu oldu. İşte tüm detaylar…