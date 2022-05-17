Burcu Esmersoy bikinilerini tek tek deneyip öyle pozlar verdi ki! Ortalığı salladı sosyal medyayı ikiye bölündü “Açınca gündem olunuyormuş”
Burcu Esmersoy bikinilerini tek tek deneyip öyle pozlar verdi ki! Kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evlilik kararı alan Burcu Esmersoy, uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Giydiği mayo ve bikinilerle çektiği videoyu Instagram hesabından yayınlayan ünlü sunucu, sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Esmersoy'a iltifat yağdırırken bir kısmı "Açınca gündem olunuyormuş" diyerek ünlü sunucuyu eleştirdi. İşte Burcu Esmersoy'un çok konuşulan o paylaşımı...
17.05.2022 18:22 - Son Güncelleme: 17.05.2022 18:23
Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil ile evlilik kararı almış ve uzun süre gündem olmuştu.