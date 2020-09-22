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Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı...

Survivor bitti ortalık da bitti. Survivor 2020 yarışmacıları birbirine girdi... Survivor Barış ile Survivor Yasin arasındaki kavgaya Evrim Keklik de dahil oldu. "Soda" gönderisi ile ortalık karışırken bu durum sosyal medyada gündem oldu...

22.09.2020 11:08 - Son Güncelleme: 22.09.2020 11:08
Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı...

Survivor2020 programının büyük finali 14 Temmuz Salı günü Galataport'ta yapılan canlı yayınla ekranlara geldi. Yarı final koltuğunda oturan Yasin Obuzve Barış Murat Yağcı arasındaki rekabet bir kez daha kızıştı.

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Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı...

Programın sona ermesinin hemen ardından Yasin Obuz ve Nisa Bölükbaşı arasında büyük bir tartışma yaşandı. Survivor Yasin yakın arkadaşı Nisa'yı nankörlükle suçladı. Survivor Nisa'nın Türkiye'ye geldiğinde yalnızca Barış Murat Yağcı ile görüşmesi diğer yarışmacılara cephe aldığı iddialarını güçlendirdi.

Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı...

Barış Murat Yağcı'nın Yasin Obuz'la ilgili beğendiği bir tweet ise ipleri iyice kopardı. Survivor Yasin, Barış Murat Yağcı-Nisa Bölükbaşı cephesine karşı hamleye geçti.

Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı...

YEMEK PROGRAMI ELEŞTİRİSİNİ BEĞENDİ
Survivor programını ikinci olarak noktalayan Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz hakkında yapılan 'Murat Ceylan... Survivor'a gelmiş en yakışıklı, en yenekli ve en kaliteli insanlardan biri... Değer görmesi için daha ne olması gerekiyor? Yemek programlarına katılıp kendisini rezil etmediği için mi değer göremiyor bu çocuk?' yorumunu beğendi.

Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı...

Barış Murat Yağcı'nın bu hamlesinden sonra Yasin Obuz sosyal medya hesabından sert eleştiriler yaptı.

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