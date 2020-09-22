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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenlerin ağzı açık kaldı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca milyonları kendisine hayran bıraktı. Özel hayatı merak edilen Oktay Kaynarca'nın ailesini görmeye hazır mısınız? Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi. Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. EDHO'nun sevilen ismi İşte Oktay Kaynarca'nın 5 kardeşi var. Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca ile olan benzerliği ise herkesi çok şaşırtacak! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'inin kardeşleri...

22.09.2020 10:25 - Son Güncelleme: 22.09.2020 10:25
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenlerin ağzı açık kaldı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca'nın kardeşleri ile benzerlikleri sizi çok şaşırtacak. İşte başta Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenlerin ağzı açık kaldı!

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenlerin ağzı açık kaldı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenlerin ağzı açık kaldı!

SORAL KARDEŞLER

Yeşil kıyafetli Bensu, diğeri ise Hande ( Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun) Soral... Bensu ile Bedirhan'ın vidoesuna abla Hande'den 'Çok iyi' yorumu geldi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenlerin ağzı açık kaldı!

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