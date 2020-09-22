Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay yok artık dedirtti! Hekimoğlu'nun gamzeli güzeli Damla Colbay bu haliyle şaşırttı
Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde ilk başrolünü oynamış ve bu dizi ile kariyerinde önemli bir çıkış yaşadı. Şimdilerde Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin çocukluk fotoğrafı...
22.09.2020 11:38
- Son Güncelleme: 22.09.2020 11:38
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