Survivor yarışmacıları aşkı yine Survivor'da buldu! Herkes Mert Öcal ve Evrim Keklik'i sevgili sanıyordu ama asıl aşkları başka
Survivor'da aşk bombası patladı... Survivor 2020, Survivor tarihinin en çok izlenen ve de en olaylı sezonlarından biri olmuştu. Cemal Can Canseven'in şampiyonluk ipini göğüslediği 2020 sezonu tüm yarışmacılarına yaradı. Pek çoğu farklı projelerde yer aldı. Ancak bazılarına Survivor aşk kapılarını da açtı. Survivor 2020'de de, sonrasında da aşk yaşadıkları iddia edilen Evrim Keklik ve Mert Öcal aşkı yine Survivor sınırları içerisinde, bambaşka kişilerde buldu. Bakın sevgilileri kim.
Survivor'da aşk bombası... Survivor 2021'de yarışan bir kişiye Mert Öcal kalbini kaptırdı. Evrim Keklik'le çok yakıştırılan Mert Öcal yeni aşkı ortaya çıktı. Evrim Keklik sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Mert Öcal sevgilisini ortaya çıkardı. Öte yandan Evrim Keklik de yine Survivor'la tanınan bir isimle aşk yaşıyor. İşte iddiaların detayları...
Survivor Panorama sunucularından biri olan Mert Öcal, açıklamalarıyla ve düşünceleriyle sık sık milyonlarca Survivor izleyicisine şok yaşatıyor. Yakışıklığı ile sık sık dikkatleri üzerine çeken Mert Öcal, Survivor'da yarıştığı dönemde ise en çok konuşulan isimler arasında yerini alıyordu. Her hamlesi olay olan Mert Öcal'ın tavırları da sevenlerini şaşkınlığa uğratıyordu.