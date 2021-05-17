Survivor yarışmacıları aşkı yine Survivor'da buldu! Herkes Mert Öcal ve Evrim Keklik'i sevgili sanıyordu ama asıl aşkları başka

Survivor'da aşk bombası patladı... Survivor 2020, Survivor tarihinin en çok izlenen ve de en olaylı sezonlarından biri olmuştu. Cemal Can Canseven'in şampiyonluk ipini göğüslediği 2020 sezonu tüm yarışmacılarına yaradı. Pek çoğu farklı projelerde yer aldı. Ancak bazılarına Survivor aşk kapılarını da açtı. Survivor 2020'de de, sonrasında da aşk yaşadıkları iddia edilen Evrim Keklik ve Mert Öcal aşkı yine Survivor sınırları içerisinde, bambaşka kişilerde buldu. Bakın sevgilileri kim.

17.05.2021 12:01 - Son Güncelleme: 17.05.2021 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





