Filistin'e destek veren ünlü model Bella Hadid işgalci İsrail'in hedefinde!

İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Herkesin gözü önünde gerçekleşen bu vahşi saldırılara dünyanın dört bir yanından ünlüler de tepki göstermeye, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya ve hatta düzenlenen protesto yürüyüşlerine katılmaya devam ediyorlar.