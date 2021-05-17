Seren Serengil 'kalça protezi yaptırdı' iddiasının ardından yine alay konusu oldu! Photoshop'a doymayan Seren Serengil...

Son olarak kendi mayo markasını çıkaran ünlü isim tanıtımını da kendi yaptı. Photoshop yapmakla suçlanan Serengil'e yorum yağdı. Bir takipçisi Serengil'e "Niye tümden çektirmiyorsun Seren? Komik olmuş böyle. Bir de kalça protezi yaptırdı diyorlar doğru mu? Çok zayıfladığın için dümdüz olmuşsunuz diye duydum" yorumunda bulundu.