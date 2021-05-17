Seren Serengil 'kalça protezi yaptırdı' iddiasının ardından yine alay konusu oldu! Photoshop'a doymayan Seren Serengil...
Seren Serengil 'kalça protezi yaptırdı' iddiasının ardından yine alay konusu oldu! Photoshop'a doymayan Seren Serengil, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bilinçsiz mide ameliyatı sonrası 'dumping sendromu'na yakalanan ve 46 kiloya düşen Seren Serengil bikinili fotoğraflarını paylaştı. Zayıflığı ile dikkat çeken Seren Serengil'in yine fotoğraflarına photoshop uyguladığı iddia edildi. Ardından kalça protezi yaptırdığı ileri sürülen Seren Serengil'e "Niye tümden çektirmiyorsun Seren? Komik olmuş böyle. Bir de kalça protezi yaptırdı diyorlar doğru mu?" şeklinde yorumlar geldi. Seren Serengil, kaçla protezi iddialarına bakın ne yanıt verdi.
Seren Serengil 'kalça protezi yaptırdı' iddiasının ardından yine alay konusu oldu! Photoshop'a doymayan Seren Serengil yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hızla veriği kilolarla sevenlerini korkutuyor. Ancak zaten zayıf olan Serengil, üzerine bir de fotoğraflarına photoshop uygulamaktan vazgeçmeyince olanlar oldu.
Son olarak kendi mayo markasını çıkaran ünlü isim tanıtımını da kendi yaptı. Photoshop yapmakla suçlanan Serengil'e yorum yağdı. Bir takipçisi Serengil'e "Niye tümden çektirmiyorsun Seren? Komik olmuş böyle. Bir de kalça protezi yaptırdı diyorlar doğru mu? Çok zayıfladığın için dümdüz olmuşsunuz diye duydum" yorumunda bulundu.